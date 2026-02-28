Tunisie: STEG - Demain, coupure d'électricité dans plusieurs délégations

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

La Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) à Sidi Bouzid a annoncé une coupure de courant prévue pour demain, dimanche 1er mars 2026, dans plusieurs zones des délégations de Sidi Bouzid Ouest, Bir El Hafi, Sebala et Jelma, dans le cadre des travaux de maintenance du réseau.

Selon un communiqué publié aujourd'hui, samedi, l'interruption de l'électricité débutera à 7 heures du matin et se poursuivra jusqu'à 14 heures. Les zones concernées sont :

La délégation de Sidi Bouzid Ouest

La délégation de Bir El Hafi

La délégation de Jelma

La délégation de Sebala

Le communiqué précise que le courant pourra être rétabli avant l'heure prévue dès la fin des travaux.

