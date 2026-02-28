Tunisie: Plan national « préparation à la vie conjugale et familiale » - Aider les jeunes à assumer leur rôle

La directrice des Affaires de la famille au ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Malika El Bejaoui, a présenté le plan national « Préparation à la vie conjugale et familiale », intégré au premier axe du Plan national de cohésion familiale à l'horizon 2035.

Ce programme vise à doter les futurs mariés des connaissances, compétences et aptitudes nécessaires pour renforcer la stabilité de leur relation et bâtir une famille cohésive capable de gérer le dialogue de manière efficace.

Il prévoit notamment de renforcer la compréhension des futurs époux sur le rôle et la place du mariage et de la famille, ainsi que sur les valeurs fondamentales qui les soutiennent, tout en leur transmettant des compétences de vie essentielles.

Le plan encourage également les futurs mariés à assumer les rôles liés à la gestion de leur couple et de leur foyer, à administrer les ressources familiales et à promouvoir une culture de la santé conjugale et familiale, tant physique que psychologique.

Sur le terrain, Malika El Bejaoui a insisté sur l'importance de développer des compétences en gestion des finances, ainsi que sur l'apprentissage du partage des responsabilités dans l'éducation des enfants et l'utilisation des ressources disponibles, afin de garantir la cohésion familiale et la qualité des relations au sein du foyer.