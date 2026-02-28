Tunisie: ESS - Réussir la passe de trois

Avec deux succès de rang et quatre matchs sans défaite, l'Etoile aborde ce match avec la même détermination, à savoir la victoire.

Les derniers résultats obtenus depuis le retour de Mohamed Ali Nafkha et de son staff ont redonné confiance aux joueurs et aux supporters.

La victoire décrochée in extremis à Kairouan face à la JSK confirme cette dynamique positive. Alors il ne faudra pas s'arrêter en bon chemin cet après-midi face à Soliman à l'Olimpico.

L'effectif, plus étoffé après le dernier mercato, est quasiment au complet. Avec les recrues du dernier mercato dont le mentor Wajdi Kechrida qui s'est mis dans la peau de leader du groupe, ainsi que le Guinéen Moussa Diawara et Raed Najjar, le club a enclenché une spirale positive.

Ce dernier, milieu offensif issu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais et après une période chez les Hollandais de « De Graafschap U21 », a mis les voiles à Sousse pour un contrat jusqu'au 30 juin 2030.

Avec également Boutmene et Abid, il y a de quoi espérer une spirale positive prochainement.

Une meilleure discipline

Avec un seul carton jaune récolté au cours des deux derniers matchs contre 10 lors des 3 matchs précédents, l'ESS semble avoir retrouvé des vertus d'un jeu plus posé et réfléchi.

Alors, volet absences, tout le monde devrait être là même si les milieux de terrain Mohamed Amine Ben Amor ou encore Cédric Gbo, sous le coup d'une suspension pour cartons cumulés, doivent redoubler de prudence, pour ne pas manquer de nouveaux matchs importants pour la suite de la saison.

Volet formation rentrante, on devrait retrouver Sabri Ben Hassen dans les bois, devant une défense à 4 avec Hnid, Omija, Dagdoug et Naouali sur qui Nafkha va beaucoup compter.

Le milieu aura fort à faire avec Ben Choug, Abid et Dhaoui. Enfin en attaque, Nafkha a l'embarras du choix, même si Anan et à un degré moindre Senghor (buteur à l'aller) et Chaâbani ont largement les faveurs pour débuter.

A moins qu'il ne décide de jouer la carte Ben Sghaier, très inspiré face à la JSK, et de sacrifier un attaquant devant pour plus d'animation offensive. Pour conclure, il va falloir composer avec la fin de l'opération «Etoile litiges» initiée par Dr Karim Akrout ayant permis de récolter des fonds de 6 millions de dinars l'an dernier et de lever l'interdiction de recrutement par la Fifa. Pour ne pas être en reste, l'application « ESS Boost » vient à point nommé. En effet, elle propose un contenu digital de la vie du club et de nouvelles possibilités de parrainage et d'adhésion.