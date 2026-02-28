Tunisie: CAB - Pour voir plus grand !

28 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

En recevant l'USM, les Cabistes devront afficher leurs intentions dès l'entame du match...

Le CAB d'après la trêve est remis sur le bon chemin, celui du redressement. En effet, des progrès évidents ont été enregistrés depuis l'arrivée des nouvelles recrues dans l'équipe. L'attaque, même si elle ne marque toujours pas assez de buts, est devenue plus menaçante devant les bois adverses.

Les débordements de Chihi et la clairvoyance de Nourani ont apporté justement le plus escompté dans ce compartiment de jeu. Contre l'USM, on attend des Cabistes qu'ils mettent à profit cette nouvelle animation offensive comme ils l'ont si bien fait face à l'USBG lors du dernier match à domicile.

En évoluant au Stade 15-Octobre et devant leur public, les Bizertins sont mis dans l'obligation de se surpasser, car une victoire leur permettrait de reconsidérer leurs ambitions à la hausse. Il s'agit donc d'un «match - charnière» pour les Nordistes pour la suite de la compétition...

Des précautions sont nécessaires!

Le staff technique n'a pas droit à l'erreur à cette occasion, puisqu'il a à sa disposition un effectif qui possède suffisamment de moyens techniques, dans l'ensemble, pour réussir cette sortie.

Avec un entrejeu travailleur à souhait à l'image de Fonseca et Aymen Amri et des attaquants aussi alertes que Nourani et Chihi, il n'est pas permis au CAB de piétiner contre l'USM.

Seulement, rien n'est acquis d'avance contre une équipe usémiste qui sait voyager, d'où des précautions à prendre pour éviter des surprises désagréables. Formation probable : Maktouf( ou Hanzouli)- Guessmi- Rhimi- Allala- Bougatfa- Doukali- Fonseca- Chihi- Nourani- Cissoko- Ayendi (ou Momar Diop)-

