Tunisie: USM - Parvenir à ses fins

Distancée dans la course au titre, l'Union Sportive Monastirienne entend forcément resserrer l'écart, soit réduire la distance qui le sépare de ses devanciers.

A cinq longueurs du podium, l'USM accuse, certes, un retard significatif, mais ce handicap n'est pas insurmontable pour une équipe qui a de la ressource et qui peut monter en gamme au fil des journées. Aujourd'hui, pour parvenir à ses fins et aligner une seconde victoire consécutive, coach Tarek Jarraya semble avoir adopté une stratégie réaliste en prenant les matchs un par un.

La défaite du derby face à l'ESS est passée par là et l'USM a, semble-t-il, retenu la leçon, à la réception de l'ESZ, là où le onze du Ribat a proposé un tout autre contenu. A Bizerte, cet après-midi, le staff technique attend des siens qu'ils soient capables de répondre à chaque défi en adaptant leur attitude et leur engagement.

On prend pratiquement les mêmes

A Bizerte, cet après-midi, Tarek Jarraya va probablement reconduire le onze gagnant face à l'ESZ. Devant le capitaine Abdessalam Hlaoui dans les bois, l'on retrouvera Raed Bouchina sur le flanc droit, Youssef Herch sur le côté opposé, le tandem Malek Miladi-Raed Chikhaoui dans l'axe, le récupérateur guinéen Ousmane Diané, Chaim Djebali à la jonction milieu-attaque, et Mehdi Ganouni dans une position de demi hybride qui peut épauler les avants de la ligne d'attaque, Fakhreddine Ben Youssef, le Malien Ibrahim Gadiaga et Salem Bizid, en ballottage favorable avec Yassine Amri pour occuper le couloir droit.