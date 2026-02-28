Tunisie: ST - Plus de droit à l'erreur !

A la poursuite du leader et de son dauphin, le Stade Tunisien doit faire face, dès aujourd'hui, à l'épreuve de l'AS Marsa au Chtioui.

Au pied du mur après la perte du derby, le ST a, certes, quelque peu réduit sa marge de manoeuvre, mais a l'occasion de se refaire, dès cet après-midi en banlieue nord.

Au révélateur d'un ASM qui se porte plutôt bien comme en atteste son dernier succès loin de ses bases, à Soliman, le Stade devra y mettre les ingrédients pour passer un cap. Et même si la défaite face à l'EST est intervenue face au tenant et leader du championnat, les fans attendent de Saïd Saïbi qu'il propose quelque chose de différent. Qu'il introduise une ou deux nouveautés.

Correctifs et reconductions

Quels choix s'offrent à Saïd Saïbi cet après-midi ? En l'état, des ajustements sont envisageables pour optimiser l'efficacité de l'équipe avec des « mises à jour » particulièrement en défense et en attaque. Ainsi, devant Noureddine Farhati, si la paire axiale Skander Sghaïer-Marouane Sahraoui devait être reconduite, sur le flanc droit, Iyadh Riahi pourrait relever Hedi Khalfa et Aziz Saihi occuperait le côté opposé.

Au milieu, le demi droit sénégalais, Amath Ndaw, le piston burkinabé Salifou Tapsoba et son alter ego ivoirien Yusuf Touré ont, certes répondu aux attentes face à l'EST, mais le staff technique pourrait apporter un correctif en s'en remettant au médian offensif sénégalais Boubaker Camara, voire le milieu axial Rafaeddine Riahi, davantage proactif que Ndaw à la relance.

Enfin, en attaque, si Youssef Saâfi sur le couloir droit et Amadou Dia Ndiaye en pointe devaient être reconduits, Amine Khemissi pourrait débuter sur l'aile gauche et Amine Haboubi est en condition de relever Ndiaye à tout moment. Aujourd'hui, quel que soit le onze de départ, Saïd Saïbi doit trouver le remède pour stimuler une équipe inconstante et des joueurs cadres, victimes peut-être d'un système de jeu parfois dur à décrypter.