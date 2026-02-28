Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - L'OCDH publie son rapport 2025-2026

L'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) a publié, le 27 février à Brazzaville, son rapport sur les droits humains au Congo de 2025 à 2026, invitant les différents candidats à l'élection présidentielle à inscrire la question des droits de l'homme au coeur de leurs agendas.

L'invite a été faite par le président du Conseil d'administration de l'OCDH, Parfait Moukoko, lors de la publication du rapport de cette organisation sur « Les droits humains en grande difficulté au Congo Brazzaville : l'illusion de démocratie et d'Etat de droit pour pérenniser la tyrannie », à l'occasion d'une conférence de presse.

Le rapport couvre la période de février 2025 à février 2026, a-t-il précisé. Il a été réalisé dans tout le pays en vue de faire un état des lieux analytique, critique et documenté de la situation des droits humains au Congo, grâce à l'appui financier du Fonds canadien d'initiatives locales.

Le document permet aussi d'évaluer et d'apprécier l'intérêt des candidats à l'élection présidentielle sur les questions des droits de l'homme en vue d'obtenir de leur part les effets des promesses, des engagements pour l'amélioration des droits de l'homme, a-t-il ajouté.

Dans sa communication, Parfait Moukoko a souligné l'impunité et la non application des lois ratifiées par le Congo, les déviances observées au sein des institutions judicaires, gouvernementales, la société civile, l'armée ainsi qu'à la Commission des droits de l'homme.

Il a évoqué à cette occasion les exécutions sommaires, les cas des disparitions forcées ainsi que ceux de tortures dans les lieux de privation de liberté au quotidien. « L'OCDH a déjà enregistré, documenté aujourd'hui près de cinquante cas de disparitions forcées depuis ces six derniers mois », a-t-il indiqué, ajoutant « qu'il se commet des tortures dans les lieux de détention ainsi que des actions sommaires extra judicaires dans les lieux de privation de liberté ».

Par ailleurs, le président de l'OCDH a sollicité aux candidats à la présidence de la République la judiciarisation de la lutte contre le phénomène « bébés noirs » en donnant au service judiciaire, la police et la gendarmerie à jouer pleinement leur rôle de sécurité.