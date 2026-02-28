Congo-Brazzaville: PATN - Le budget 2026 adopté à près de 22 milliards FCFA

28 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) a tenu, le 26 février, à Brazzaville sa cinquième session du comité de pilotage, au cours duquel le budget exercice 2026 a été approuvé à plus de 21,872 milliards FCFA.

La réunion s'est tenue sous l'égide du président du comité de pilotage du PATN, Sylvain Lekaka. Au terme des échanges fructueux, il a entériné à l'unanimité l'ensemble des points inscrits à son ordre du jour.

Les membres de cette structure ont adopté, en premier, le budget exercice 2026 du PATN arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 21 milliards 872 millions FCFA. L'enveloppe permettra de poursuivre sereinement ses activités de connectivité du pays au réseau internet à haut débit, véritable challenge du gouvernement.

« Les membres du comité de pilotage ont décidé d'oeuvrer pour la continuité, étant donné que nous avons déjà commencé à travailler sur la connectivité des zones rurales ; la construction d'un centre multimédia ; l'accompagnement du gouvernement dans la mise en oeuvre de certaines applications au ministère de l'Intérieur », a souligné le coordonnateur du PATN, Michel Ngakala.

Il a précisé que le budget étant voté, la Banque mondiale qui co-finance le projet va définir un nouveau programme d'activités 2026 qui sera mené par la coordination au cours des dix prochains mois.

Démarré en 2022, le PATN est une initiative majeure de modernisation visant à augmenter l'accès à l'internet haut débit dans les zones blanches, dématérialiser les services publics, connecter les universités Marien-Ngouabi et Denis- Sassou-N'Guesso, mais aussi renforcer la cybersécurité à l'horizon 2027. Le projet poursuit cinq objectifs essentiels : réduire la fracture numérique en amenant internet dans les zones mal desservies ; digitaliser l'état civil ; créer un portail unique pour les services publics ; former et renforcer les capacités numériques de 1200 jeunes et connecter les universités publiques congolaises.

