Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Denis Sassou N'Guesso dévoile les grandes lignes de son projet de société

Dénommé « Accélérons la marche vers le développement », le candidat Denis Sassou N'Guesso a dévoilé, le 28 février à Pointe-Noire, son projet de société deans les grandes lignes, à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle des 12 et 5 mars, devant des diverses composantes de la population des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Denis Sassou N'Guesso s'est engagé à poursuivre divers chantiers entamés pendant son mandat qui s'achève, notamment la modernisation du Port autonome de Pointe-Noire, la construction des voiries urbaines dans cette ville et dans d'autres du pays, la réhabilitation du Chemin de fer Congo-océan, la construction de la route lourde corridor 13 reliant le Congo à la Centrafrique, la route Brazzaville-Ouesso jusqu'à la frontière du Cameroun, celle de Pointe-Noire-Brazzaville jusqu'à la frontière du Gabon, la route Pointe-Noire -Dolisie-Gabon, puis Pointe-Noire-Cabinda, le projet du pont route rail sur le fleuve Congo, la production permanente de l'eau et de l'électricité, la construction de la baie de Loango avec son université, puis d'autres universités et d'autres structures scolaires, l'industrialisation du pays, le tourisme et autres .

«L'ensemble de ces infrastructures drainera une partie importante de l'activité économique du bassin du Congo vers le Port autonome de Pointe-Noire, entraînant ainsi un véritable essor économique de cette ville, confirmant la position du Congo comme pays de transit. Cela entraînera aussi la naissance de petites cités urbaines dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire et aussi à Tchiamba Nzassi, avec le développement de diverses activités pétrolières et gazières de la société Wing-Wah, occasionnant des milliers d'emplois pour les jeunes.

Avec l'aide des partenaires, de nombreux commerces et industries s'installerons à Pointe-Noire. Avec cette industrialisation, nous pourrons consommer ce qui est produit localement. Ainsi, au cours des cinq prochaines années, nous allons nous battre pour la production du phosphate, du potasse et du gaz. Le Congo produirA des engrains agricoles destinés au développement de l'agriculture et à l'exportation »? a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Denis Sassou N'Guesso a rappelé que sans la paix, aucune réalisation économique ne saura possible car, selon lui, il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Il s'est estimé heureux de constater que la paix et la sécurité règnent sur l'ensemble du territoire national au moment où est lancée cette campagne électorale.

S'adressant aux jeunes, il leur a demandé de continuer à être intrépides, de ne pas perdre espoir, de continuer à être engagés et déterminés. « Notre génération prépare les jeunes à prendre le relais, les responsabilités. Ainsi, cette jeunesse doit se préparer et s'engager sérieusement. Nous ne voulons pas d'une génération qui ramènera le pays en arrière » a-t-il signifié.

Poursuivant son propos, il a invité les habitants de Pointe-Noire et du Kouilou à aller massivement voter le 15 mars prochain afin d'éviter le taux d'abstention élevé dans ces départements.

Pour Pierre Moussa, directeur national de la campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, a auparavant assuré que ce dernier est un homme d'exception, qui a entendu la voix du peuple, ce peuple qui l'a invité à poursuivre avec la marche vers le développement du Congo. « Le peuple a dit son verdict. Avec vous, et toujours avec vous, nous continuerons la marche, car c'est pendant l'orage, dans la tempête, dans les profondeurs de l'incertitude, qu'un peuple mûri par des preuves reconnait la dextérité du pilote aguerri », a-t-il déclaré

Dans leurs mots respectifs, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, les femmes et les jeunes de ces départements se sont engagés à voter et donner une victoire certaine au candidat Denis Sassou N'Guesso.