Tunisie: Maison de la Culture Ibn-Rachiq - « Les Nuits des solistes »

Huit soirées pour célébrer l'intimité musicale au coeur du Ramadan.

Dans le cadre de la programmation culturelle ramadanesque, la Maison de la culture Ibn-Rachiq accueille du 28 février au 7 mars 2026 la manifestation « Les Nuits des Solistes ».

Un rendez-vous quotidien fixé à 22h00, où la scène devient un espace d'expression épurée, laissant toute la place à la force du geste musical individuel.

Le coup d'envoi sera donné le 28 février avec « Trio art » de Bochra Achouri, une proposition qui explore les nuances de la performance en petit format.

La clôture, prévue le 7 mars 2026, sera assurée par « La carte blanche » de Mazen Ben Mabrouk, une invitation à l'écoute et à la découverte de l'univers de cet artiste.

Entre ces deux dates, le public découvrira le 1er mars « Naghmèt » de Hazem Sekli, suivi le 2 mars de « Légèreté » de Hamza Gaatri, deux univers où la sensibilité prime sur l'apparat.

Le 3 mars sera marqué par une prestation musicale de Wajih Bejaoui, tandis que le 4 mars réunira le duo Najem Ben Youssef et Omar Ben Ibrahim dans « Corde et parole », un dialogue subtil entre musique et verbe.

Le 5 mars, Cyrine Hrabri proposera « Voisine de la lune », avant que Nora Ghrayeni ne présente « Izrawen » le 6 mars, une création aux résonances identitaires et méditatives.

Plus qu'une simple série de concerts, « Les Nuits des solistes » célèbrent l'art de l'écoute et la puissance de l'interprétation individuelle, offrant aux soirées ramadanesques de Tunis une parenthèse musicale intime et inspirée.