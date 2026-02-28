Tunisie: Maison de la Culture Ibn-Rachiq - « Les Nuits des solistes »

28 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma Drissi

Huit soirées pour célébrer l'intimité musicale au coeur du Ramadan.

Dans le cadre de la programmation culturelle ramadanesque, la Maison de la culture Ibn-Rachiq accueille du 28 février au 7 mars 2026 la manifestation « Les Nuits des Solistes ».

Un rendez-vous quotidien fixé à 22h00, où la scène devient un espace d'expression épurée, laissant toute la place à la force du geste musical individuel.

Le coup d'envoi sera donné le 28 février avec « Trio art » de Bochra Achouri, une proposition qui explore les nuances de la performance en petit format.

La clôture, prévue le 7 mars 2026, sera assurée par « La carte blanche » de Mazen Ben Mabrouk, une invitation à l'écoute et à la découverte de l'univers de cet artiste.

Entre ces deux dates, le public découvrira le 1er mars « Naghmèt » de Hazem Sekli, suivi le 2 mars de « Légèreté » de Hamza Gaatri, deux univers où la sensibilité prime sur l'apparat.

Le 3 mars sera marqué par une prestation musicale de Wajih Bejaoui, tandis que le 4 mars réunira le duo Najem Ben Youssef et Omar Ben Ibrahim dans « Corde et parole », un dialogue subtil entre musique et verbe.

Le 5 mars, Cyrine Hrabri proposera « Voisine de la lune », avant que Nora Ghrayeni ne présente « Izrawen » le 6 mars, une création aux résonances identitaires et méditatives.

Plus qu'une simple série de concerts, « Les Nuits des solistes » célèbrent l'art de l'écoute et la puissance de l'interprétation individuelle, offrant aux soirées ramadanesques de Tunis une parenthèse musicale intime et inspirée.

