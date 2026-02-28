Tunisie: Caisse de dépôt et de Consignation - Lancement d'un nouvel instrument dédié aux startups vertes

Il s'agit d'un financement pouvant atteindre 150.000 dinars. Au total, 10 startups de l'écotechnologie, disposant d'un MVP commercialisable, devraient bénéficier de ce dispositif afin de les aider à conquérir leurs premiers clients.

Lors d'un événement réunissant des startuppeurs et des entrepreneurs verts, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) vient de lancer un nouvel instrument, Mair (Market Access for Impact and Resilience), dédié aux startups et aux PME actives dans le domaine de l'écotechnologie.

Ciblant spécifiquement les startups et les PME qui disposent déjà d'un MVP commercialisable (Minimum Viable Product, correspondant à un produit «test»), avec un niveau de maturité technologique (TRL) compris entre 6 et 9, ce mécanisme vise à accompagner ces jeunes pousses dans l'accélération de la commercialisation de leurs produits, l'accès à leurs premiers marchés et l'industrialisation de leurs solutions.

Il s'agit d'un financement pouvant atteindre 150.000 dinars, remboursable à 100 % sur 18 mois, avec 6 mois de différé et 12 mois d'amortissement. Au total, 10 startups et PME opérant dans le domaine de la «greentech» devraient bénéficier de cet instrument afin de pénétrer leurs marchés et d'acquérir leurs premiers clients.

Les critères d'éligibilité portent essentiellement sur l'existence d'une entité juridique conforme à la législation tunisienne, la démonstration d'un impact environnemental positif ainsi qu'une traction commerciale avérée.

Sur le plan financier, les critères englobent la solvabilité de la startup ou de la PME, ainsi que sa capacité de remboursement, de gestion, de reporting et d'exécution. S'agissant des TRL, c'est le comité de sélection qui se chargera d'évaluer la maturité technologique des startups et des PME candidates. Les bénéficiaires ne doivent pas, en outre, cumuler d'autres mécanismes mis en oeuvre par la CDC ou par «Smart Capital».

Lancement d'une deuxième cohorte

L'événement de présentation de Mair a également été l'occasion de lancer la deuxième cohorte du programme Vair (Venture Acceleration for Impact and Resilience), un instrument hybride dédié au développement des POC (Proof of Concept).

Ce programme cible des startups en phase de développement opérant également dans le domaine de l'écotechnologie et dont la maturité technologique est comprise entre TRL 2 et TRL 3.

Ayant pour objectif de financer 32 startups au total, cet instrument vise à développer et valider des solutions innovantes à fort impact environnemental. Le financement peut atteindre 75.000 dinars, dont 30 % sous forme d'avance à taux zéro, remboursable sur 18 mois avec 6 mois de différé, et 70% sous forme de subventions.

Pour cet instrument, les critères d'éligibilité sont simples: existence d'une entité juridique conforme à la législation tunisienne, démonstration d'un impact environnemental positif, présence d'une équipe expérimentée, capacité de gestion, de reporting et d'exécution, ainsi que non-cumul avec d'autres mécanismes mis en oeuvre par la CDC ou Smart Capital.

Ces deux instruments couvrent, en effet, un large éventail de secteurs verts, notamment les énergies renouvelables, la mobilité durable, l'éco-construction, la gestion des déchets, l'agriculture durable, les technologies de l'eau et l'efficacité énergétique.

Pour candidater à ces deux dispositifs, les startups sont appelées à postuler via la plateforme Startup Tunisia, où l'ensemble du processus est digitalisé. D'autres sessions d'information en ligne seront également organisées par la CDC le 27 février et le 4 mars prochains, afin de présenter en détail ces deux instruments.