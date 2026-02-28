Tunisie: Calendrier officiel de l'orientation universitaire pour les bacheliers 2026

Les ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministère de l'Éducation ont publié ce samedi 28 février 2026 le calendrier officiel des procédures d'orientation universitaire pour les lauréats du baccalauréat 2026.

Le guide d'orientation universitaire sera mis en ligne par la Direction générale des affaires étudiantes le 23 juin 2026 sur le site www.orientation.tn , en même temps que l'échange des bases de données des lauréats entre les deux ministères.

Les codes d'accès à la plateforme seront envoyés par SMS, permettant aux étudiants de remplir leur fiche de choix et de suivre toutes les étapes de l'orientation en ligne.

Les codes seront disponibles le 26 juin 2026 pour les lauréats de la session principale et le 15 juillet 2026 pour ceux de la session de rattrapage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À partir du 17 juillet 2026, chaque étudiant pourra consulter son classement global et sa position selon le type de baccalauréat.

Sessions d'orientation

Pour la session des bacheliers brillants, du 3 au 5 juillet 2026, les lauréats rempliront leur fiche de choix sur le site d'orientation.

Les résultats seront publiés le 8 juillet 2026. Cette session concerne les candidats aux instituts préparatoires scientifiques et techniques en Tunisie, aux classes préparatoires en France, ainsi qu'aux universités françaises et allemandes.

Quant à la session principale, elle est ouverte du 27 au 31 juillet 2026 pour tous les lauréats, avec publication des résultats le 7 août 2026.

Et pour la session finale, elle est destinée aux lauréats n'ayant pas obtenu d'affectation lors de la session principale, cette session se déroulera du 7 au 9 août 2026, avec publication des résultats le 12 août 2026.

Les propositions d'orientation seront attribuées selon la capacité restante des établissements.

Finalement pour la session de réorientation, du 15 au 19 août 2026, cette session concerne les demandes pour raisons médicales, sociales ou pour talents particuliers, déposées entre le 17 et le 20 août 2026 par courrier recommandé ou express.

Les résultats seront annoncés le 4 septembre 2026.

Le ministère rappelle que toutes les opérations se font selon les plus hauts standards de transparence et de sécurité, permettant aux bacheliers de préparer sereinement leur choix d'études supérieures.