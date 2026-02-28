Tunisie: Tunis - Rassemblement de solidarité avec l'Iran devant le Théâtre municipal

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Plusieurs Tunisiens ont organisé ce samedi un rassemblement de solidarité avec l'Iran devant le Théâtre municipal de Tunis, a indiqué Salah Eddine Al-Masri, coordinateur du Réseau tunisien de lutte contre le processus de normalisation.

Selon Al-Masri, cette mobilisation reflète la position ferme des Tunisiens contre l'agression américaine en Irak, en Palestine, au Liban et dans tout autre pays du monde. Il a souligné que l'Iran est aujourd'hui la cible d'attaques en raison de son soutien à la Palestine.

Le coordinateur a également qualifié la situation de "prolongement du soulèvement d'Al-Aqsa", insistant sur le lien entre les événements régionaux et la lutte pour la cause palestinienne.

Le rassemblement s'inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues et d'une mobilisation internationale de solidarité envers l'Iran et les populations affectées par les frappes militaires.

