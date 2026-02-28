Tunisie: Tozeur redessine son destin Culturel - L'éveil d'un phénix saharien

Au-delà de ses célèbres façades de briques blondes et de l'ombre de ses palmeraies séculaires, Tozeur s'apprête à réveiller son âme intellectuelle.

La cité oasienne, véritable carrefour des savoirs aux portes du Sahara, lance un projet d'envergure : le Centre des savants ancestraux.

Entre préservation d'un héritage millénaire et ambition touristique moderne, ce futur pôle culturel ne se contente pas de regarder vers le passé ; il s'impose comme le nouveau coeur battant d'une ville qui a fait de l'érudition son plus beau monument.

La célèbre oasis tunisienne s'apprête à accueillir un complexe culturel d'envergure. Baptisé «Centre des savants ancestraux», ce projet ambitieux vise à transformer la cité des briques rouges en une vitrine mondiale du savoir et de l'histoire locale.

Tozeur ne veut plus seulement être admirée pour ses palmeraies et son architecture unique ; elle veut désormais briller par son esprit.

Sous l'impulsion du ministère de des Affaires culturelles, la ville planche sur la création d'un centre pluridisciplinaire dédié à la mémoire de ses grandes figures intellectuelles.

Ce projet marque une volonté claire : repositionner la «perle du désert» comme un carrefour scientifique et culturel incontournable à l'échelle internationale.

Entre mémoire et modernité

Plus qu'un simple lieu de conservation, ce futur centre se veut un espace de vie et de recherche. Le programme est dense : il comporte des espaces de savoir, une bibliothèque de référence et un centre de recherche accueilleront universitaires et curieux.

Et comme une immersion historique, un musée retrace le parcours des savants de la région qui, par le passé, ont rayonné jusqu'à la prestigieuse université d'Al-Azhar au Caire.

Le site intègre des artisans, des musiciens et des chefs cuisiniers pour offrir une expérience sensorielle complète du patrimoine du Djérid.

Des lieux chargés d'histoire à l'étude

Bien que le site définitif ne soit pas encore arrêté, plusieurs pistes séduisent déjà les décideurs. L'ancienne église catholique est évoquée pour sa capacité à s'intégrer dans les circuits touristiques actuels.

Toutefois, des demeures historiques comme Dar Ben Azouz, au coeur de la vieille ville, sont également pressenties, offrant un cadre authentique malgré la nécessité de travaux de réhabilitation préalables.

Un levier pour le tourisme durable

L'enjeu dépasse la simple nostalgie. En misant sur le tourisme culturel, Tozeur cherche à diversifier son offre et à dynamiser son économie locale de manière pérenne.

Ce centre doit devenir un pont entre le passé glorieux de l'oasis et son avenir de ville moderne et ouverte.

Pour les visiteurs, c'est la promesse d'une plongée profonde dans l'âme d'une cité qui a toujours su dompter le désert par l'intelligence et le génie architectural.