Tunisie: Pourquoi - Le transport public, encore et toujours

28 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Depuis toujours -- et surtout pendant le mois de Ramadan --, les travailleurs (toutes catégories confondues), une fois sortis de leurs lieux de travail, ont hâte de rentrer chez eux.

Et comme tout le monde quitte le travail en même temps, il faut imaginer le calvaire de ceux qui utilisent les transports publics, d'autant que ces derniers (ou plutôt leurs responsables) rivalisent d'ingéniosité pour causer des tracas aux usagers.

Aux chemins de fer de la banlieue sud (pendant le pic), alors qu'en temps normal, on utilise un convoi à deux rames, une seule rame est mise à la disposition des voyageurs. Et cela tous les quarts d'heure.

Si vous arrivez à monter -- en utilisant toute votre énergie --, pour descendre, c'est une autre paire de manches.

Il n'est pas rare qu'un voyageur saute une ou deux stations. Pourquoi donc ne pas constituer des convois à deux rames. Ce serait plus logique.

