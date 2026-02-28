Tunisie: Handball - Le Clasico Espérance - Étoile du Sahel interrompu

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Le match de handball opposant l'Espérance Sportive de Tunis (EST) à l'Étoile Sportive du Sahel (ESS), comptant pour la deuxième journée de la phase finale du championnat tunisien, a été interrompu à la 20e minute et 51 secondes, alors que le score était de 8-6 en faveur de l'Étoile du Sahel.

La rencontre a été stoppée après le retrait de l'Étoile du Sahel, en signe de protestation contre le comportement de certains supporters de l'Espérance, qui ont jeté des déchets et confettis sur le terrain.

Le dossier a été transmis à la Ligue nationale de handball pour examen et pour que des décisions disciplinaires appropriées soient prises.

