Mali: Décès du 'maestro' malien Boncana Maïga

28 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le musicien et compositeur malien Boncana Maïga est décédé samedi à Bamako (Mali), à l'âge de 77 ans, a-t-on appris de sources médiatiques, citant son entourage et des autorités maliennes.

Le défunt, considéré comme une figure majeure de la musique africaine, a dirigé l'orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) et animé durant plusieurs années l'émission musicale Stars Parade sur TV5Monde.

Il a aussi lancé, formé ou accompagné plusieurs artistes du continent, comme l'Ivoirienne Aicha Koné, Alpha Blondy, Pierrette Adams ou encore Koffi Olomidé.

Surnommé "le maestro", Boncana Maïga était également l'un des piliers du groupe panafricain Africando, qui fusionne salsa et sonorités d'Afrique de l'Ouest.

