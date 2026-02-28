Congo-Kinshasa: Nouvelles nominations - Émile Donatien Luhahi à la tête du FIS-RDC et Richard Beya Ilunga prend les rênes de l'ENGIP-RDC SA

Deux nouvelles structures publiques créées pour renforcer la gouvernance économique et énergétique du pays viennent d'être officiellement dotées de leurs animateurs. Les ordonnances présidentielles correspondantes ont été lues ce samedi 28 février à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) par la porte-parole du Chef de l'État, Tina Salama.

Ces nominations marquent une étape majeure dans l'opérationnalisation du Fonds d'investissement stratégique de la RDC (FIS-RDC) et de la nouvelle Entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières (ENGIP-RDC SA), deux instruments clés au coeur des réformes institutionnelles engagées depuis 2025, expliquent des experts.

Calvin Kabamba Nsupi et Émile Donantien Luhahi à la tête du FIS-RDC

Créé après l'adoption de son décret en août 2025, le Fonds d'investissement stratégique de la RDC (FIS-RDC) a pour mission :

· de mobiliser et structurer des financements innovants ;

· d'investir dans les secteurs stratégiques (infrastructures, immobilier, énergie, technologies, agriculture, industrie) ;

· de gérer et rentabiliser les actifs publics ;

· de promouvoir le co-investissement avec des partenaires privés et institutionnels.

Selon l'ordonnance rendue publique ce samedi, Calvin Kabamba Nsupi est nommé président du Conseil d'administration, tandis qu'Émile Donantien Luhahi Osumba devient Directeur général, accompagné d'une équipe composée notamment de Maximilien Bandu Ndongala, Jean-Claude Mukanya Tshibumba et Timothée Katanga Tunda.

Thierry Tshitenga Kabuya et Richard Beya Ilunga nommés à la tête de l'ENGIP-RDC SA

Dans la même série d'ordonnances, le Président Félix Tshisekedi a également nommé Thierry Tshitenga Kabuya président du Conseil d'administration et Richard Beya Ilunga Directeur général de la nouvelle Entreprise nationale de gestion des infrastructures pétrolières (ENGIP-RDC SA).

Cette entreprise publique, issue de la récupération des actifs pétroliers autrefois gérés dans le cadre de la concession centenaire de FINA LOG SA, devient l'instrument stratégique chargé :

· de gérer les infrastructures pétrolières nationales ;

· de garantir la sécurité énergétique ;

· d'appuyer la politique nationale d'approvisionnement.

Le Directeur général de l'ENGIP-RDC SA nouvellement nommé est juriste spécialiste du secteur pétrolier, chercheur en droit et auteur de plusieurs publications sur le droit OHADA, la fiscalité et les Objectifs de développement durable.

Il a siégé au Conseil d'administration de FINA LOG SA entre 2023 et 2025.

Richard Beya est également membre :

· du Comité de suivi des prix des produits pétroliers au ministère de l'Économie nationale ;

· de la Commission de détermination du Prix moyen frontière au ministère des Hydrocarbures.