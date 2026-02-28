Congo-Kinshasa: SAFRIMEX remet 35 km de voirie de Mbuji-Mayi modernisée à l'OVD après 36 mois de travaux

L'Entreprise SAFRIMEX SARL a procédé, jeudi 26 février, à la remise officielle de 35 kilomètres de voirie urbaine réhabilitée et modernisée dans la ville de Mbuji-Mayi, au Kasaï Oriental. Les travaux, exécutés sur une période de 36 mois, ont porté sur la réhabilitation complète, l'asphaltage, le marquage au sol ainsi que l'installation de l'éclairage public sur plusieurs artères principales.

La cérémonie s'est matérialisée par la signature du procès-verbal de réception entre SAFRIMEX, les cinq missions de contrôle, le chef de division provincial des Travaux publics et Infrastructures, ainsi que le représentant du gouvernement provincial.

Un ouvrage exécuté "en quantité et en qualité"

Pour l'Office des voiries et drainage (OVD), maître d'ouvrage du projet, cette réception marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures urbaines de Mbuji-Mayi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Ingénieur Freddy Mboma, Directeur du département technique de l'OVD, n'a pas caché sa satisfaction quant au résultat obtenu :

« Les premières impressions que nous avons, c'est d'abord un satisfecit, parce que les ouvrages que nous livre aujourd'hui l'entreprise SAFRIMEX, sous l'accompagnement de toutes les missions de contrôle et de notre direction provinciale, ont répondu à toutes les sollicitations. Nous disons merci pour ces ouvrages de qualité ».

Il reconnaît néanmoins que, comme tout ouvrage humain, quelques ajustements restent nécessaires :

« On a vu avec l'inspection visuelle qu'il y a quelques points qui nécessitent une attention soutenue afin d'améliorer encore le résultat. Ce que nous faisons aujourd'hui relève des formalités administratives. Dès que le prononcé est fait, l'entreprise se décharge de la responsabilité momentanée de cet ouvrage ».

L'OVD désormais chargé de la gestion et de l'entretien

Avec cette réception, la responsabilité de la maintenance des nouvelles infrastructures revient désormais à l'OVD.

L'ingénieur Freddy Mboma souligne :

« Il va falloir que l'OVD prenne le relais pour inscrire ce projet dans les travaux du programme du Fonds d'Entretien Routier ».

Cette étape permettra d'assurer la durabilité des investissements consentis et de garantir la fluidité de la circulation dans la capitale provinciale.

La livraison de ces 35 km de routes asphaltées marque un tournant significatif pour Mbuji-Mayi, longtemps confrontée à la dégradation avancée de ses infrastructures routières, rapportent des sources locales.

Les habitants pourront désormais bénéficier d'une meilleure circulation, d'une réduction de la poussière, d'un éclairage public moderne renforçant la sécurité nocturne et d'une mobilité facilitée pour les activités économiques.