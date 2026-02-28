Congo-Kinshasa: Le Président Tshisekedi crée un panel stratégique pour piloter la mandature congolaise à la tête de la CIRGL

Selon une ordonnance présidentielle lue ce samedi 28 février sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), le Président de la République Félix Tshisekedi a institué, au sein de son cabinet, un organe spécialisé ad hoc dénommé Panel d'orientation stratégique de la présidence de la RDC à la tête de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Cette nouvelle structure, placée directement sous l'autorité du Chef de l'État, vise à accompagner la RDC dans l'exercice de son mandat à la tête de la CIRGL, responsabilité que le pays assume depuis novembre 2025.

Un outil stratégique pour renforcer l'action de la RDC dans la région des Grands Lacs

Selon l'ordonnance présidentielle, le Panel a pour mission : d'assister le Chef de l'État dans la définition et l'orientation stratégique du mandat congolais ; de coordonner l'ensemble de l'agenda lié à la présidence de la CIRGL, incluant les priorités diplomatiques, sécuritaires et économiques ; d'assurer la cohérence et le suivi des engagements régionaux pris par la RDC dans le cadre de cette organisation.

Ce dispositif institutionnel s'inscrit dans un contexte régional complexe, marqué par des défis sécuritaires persistants dans plusieurs pays du bassin des Grands Lacs, notamment en RDC où sévit un conflit armé impliquant directement son voisin le Rwanda.