Sénégal: Escalade au Moyen-Orient - Dakar appelle à un cessez-le-feu immédiat

28 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, samedi, sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, à la suite des récents développements militaires jugés lourds de menaces pour la paix et la stabilité régionale.

Dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, les autorités sénégalaises condamnent l'usage de la force « quel qu'en soit le prétexte », estimant qu'elle constitue une menace réelle pour la souveraineté des États et la stabilité mondiale.

Dakar appelle à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt de toute action susceptible d'aggraver la situation. Le gouvernement exhorte les différentes parties à faire preuve de retenue, à privilégier le dialogue et à éviter toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles.

Fidèle à sa tradition de règlement pacifique des différends, le Sénégal réaffirme que la diplomatie demeure l'unique voie crédible et durable pour sortir de la crise.

Il plaide pour un retour rapide et sincère aux négociations, dans le respect du droit international et des principes consacrés par la Organisation des Nations unies.

Le Sénégal réitère par ailleurs sa solidarité avec les peuples affectés par cette crise et assure soutenir toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration de la situation.

