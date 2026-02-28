Afrique: L'IFAB prépare une vague de réformes dans le football

L'International Football Association Board (IFAB), organe garant des Lois du jeu, s'apprête à examiner une série de réformes destinées à lutter contre les comportements antisportifs et les pertes de temps.

Les décisions attendues pourraient entrer en vigueur dès le 1er juin, à la veille de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Huit secondes pour les gardiens

Première mesure phare : les gardiens de but disposeraient désormais d'un délai strict de huit secondes pour effectuer un dégagement au pied ou une remise en jeu. En cas de dépassement, l'équipe adverse obtiendrait un corner ou une remise en jeu inversée. L'objectif est clair : accélérer la reprise du jeu et limiter les temporisations excessives en fin de match.

Soins limités et sortie temporaire

Autre changement envisagé : tout joueur nécessitant plus de huit secondes de soins devrait quitter le terrain pendant 60 secondes. Une exception est toutefois prévue si la faute commise par l'adversaire entraîne un carton jaune ou rouge, afin d'éviter de pénaliser une véritable victime. Cette exclusion temporaire ne s'appliquerait pas au gardien de but.

Remplacements chronométrés

Les remplacements seraient également encadrés plus strictement. Une fois le numéro affiché par le quatrième arbitre, le joueur concerné disposerait de dix secondes pour quitter la pelouse. En cas de dépassement, son équipe évoluerait à dix jusqu'au prochain arrêt de jeu. Cette mesure vise à réduire les changements tardifs utilisés pour casser le rythme.

VAR élargie et débat sur la loi Wenger

La VAR pourrait voir son champ d'intervention élargi. Elle serait autorisée à corriger des corners mal accordés ayant conduit à un but, ainsi qu'un second carton jaune jugé injustifié.

Enfin, la « loi Wenger » sur le hors-jeu -- qui propose de ne sanctionner qu'un dépassement complet du corps du défenseur -- reste en discussion. Ce point suscite encore des débats parmi les instances et les acteurs du jeu.

Un tournant pour le jeu ?

Si elles sont adoptées, ces mesures marqueraient une évolution notable des Lois du jeu, avec une volonté affirmée d'accélérer les rencontres et de réduire les pratiques dilatoires. À quelques mois d'un rendez-vous mondial majeur, l'IFAB pourrait ainsi engager le football dans une nouvelle phase de modernisation réglementaire.

L'International Football Association Board (IFAB) est l'instance internationale chargée de définir, modifier et interpréter les Lois du jeu du football. Seule autorité compétente en la matière, elle décide des règles officielles appliquées dans toutes les compétitions à travers le monde (hors-jeu, fautes, VAR, durée des matchs, etc.).

L'IFAB est composée de la Fédération internationale de football association (FIFA), qui dispose de quatre voix, ainsi que des quatre fédérations britanniques historiques - Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord - qui possèdent chacune une voix. L'adoption d'une nouvelle règle nécessite au moins six voix sur huit. Créée en 1886, avant même la fondation de la FIFA en 1904, l'IFAB reflète l'héritage britannique du football moderne : si la FIFA organise les compétitions internationales, c'est l'IFAB qui fixe les règles du jeu.