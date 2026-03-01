Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone 01 mars 2026

revue de presse

Mali : Décès du 'maestro' malien Boncana Maïga

Le musicien et compositeur malien Boncana Maïga est décédé samedi à Bamako (Mali), à l'âge de 77 ans, a-t-on appris de sources médiatiques, citant son entourage et des autorités maliennes.

Le défunt, considéré comme une figure majeure de la musique africaine, a dirigé l'orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) et animé durant plusieurs années l'émission musicale Stars Parade sur TV5Monde. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Bombardements en Iran - L'Union africaine appelle à éviter l'embrasement régional

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la montée brutale des tensions au Moyen-Orient, l'Union africaine appelle à la retenue et au dialogue, après les frappes menées samedi par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Dans un communiqué, la Commission de l'organisation panafricaine fait part de sa vive préoccupation et exhorte toutes les parties à éviter toute nouvelle escalade. Elle insiste sur le respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et la sécurité internationales. [Source Le Soleil]

Congo-Brazzaville : Ouverture de la campagne présidentielle

La campagne pour l'élection présidentielle du mois prochain au Congo-Brazzaville débute samedi, le président Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, semblant assuré de prolonger son règne de plusieurs décennies.

Ce militaire de carrière a d'abord dirigé le Congo sous le régime du parti unique de 1979 à 1992, avant de perdre les premières élections multipartites du pays face à l'ancien Premier ministre Pascal Lissouba. Il a renversé Lissouba lors d'une guerre civile pour revenir au pouvoir en 1997.

Au début du mois, il a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat de cinq ans, qui, selon la Constitution, serait son dernier. La campagne électorale débute samedi sur la côte atlantique, dans la capitale économique et pétrolière du pays, Pointe-Noire, avec un rassemblement organisé par le Parti congolais du travail (PCT) du président. Elle se terminera le 13 mars, le premier tour des élections ayant lieu le 15 mars. [Source Africanews]

Crise diplomatique entre Tripoli et Niamey autour de deux Libyens

Le Gouvernement d’union nationale (GUN) libyen accuse le Niger d’avoir remis deux ressortissants aux autorités de l’Est affiliées au camp de Khalifa Haftar, dénonçant une entorse au droit international.

Une nouvelle tension diplomatique a éclaté entre la Libye et le Niger après le transfert par Niamey de deux citoyens libyens vers des autorités basées dans l’est du pays, considérées par Tripoli comme « non reconnues internationalement ». Le ministère des Affaires étrangères du Gouvernement d’union nationale (GUN) a adressé une note officielle à l’ambassade du Niger à Tripoli pour exprimer sa protestation formelle. [Source Apanews]

Cannabis thérapeutique : Le Ghana veut structurer sa filière de production

Six ans après avoir légalisé le cannabis médical, le Ghana précise son cadre réglementaire pour structurer une filière encore embryonnaire. Le gouvernement veut sécuriser et rentabiliser ce marché prometteur.

Le Ghana a précisé jeudi 26 février le cadre réglementaire destiné à structurer sa filière du cannabis à usage thérapeutique, six ans après sa légalisation. Malgré un dispositif pionnier en Afrique de l’Ouest, la production locale reste limitée.

Depuis 2020, la loi autorise la culture du cannabis contenant moins de 0,3% de THC à des fins médicales, tandis que l’usage récréatif demeure interdit. Le pays reste à ce jour le seul de la sous-région à avoir franchi ce pas. [Source Africa Radio]

Nawell Madani : L’humour à l’épreuve des tensions Alger-Rabat

L’humoriste belgo-algérienne Nawell Madani maintient ses représentations à Marrakech, Casablanca et Rabat entre fin mars et début avril. Une tournée maintenue malgré une virulente campagne de boycott sur les réseaux sociaux, alimentée par des griefs passés et des tensions diplomatiques régionales.

La scène humoristique maghrébine n’avait pas connu une telle effervescence depuis longtemps. Nawell Madani, 46 ans, figure de proue du stand-up francophone, s’apprête à présenter son spectacle « Nawell tout court » au public marocain.

Prévue dès le 25 mars à Marrakech, puis à Casablanca et au Théâtre Mohammed V de Rabat le 1er avril, la tournée affiche déjà complet sur plusieurs dates. Pourtant, ce succès commercial masque une hostilité numérique grandissante. [Source Afrik.com]

Maurice : Une SEZ high-tech lancée pour capter les IDE

Le gouvernement mauricien lance un projet de zone économique spéciale (SEZ) à Côte-d’Or, piloté par Landscope (Mauritius) Ltd, pour attirer des investissements étrangers dans le numérique, l’intelligence artificielle et la fabrication de pointe. Une vingtaine de parcelles aménagées seront mises à disposition, avec un cadre fiscal et réglementaire spécifique.

Le Steering Committee, en cours de constitution, définira les secteurs prioritaires et les incitations. La SEZ sera réservée aux entreprises étrangères, afin de favoriser le transfert de technologies et la création d’emplois qualifiés. Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de transition vers un « New Economic Model » axé sur l’innovation. [Source Africa 24]

La Chine veut renforcer sa coopération sécuritaire avec le Kenya

La Chine entend renforcer sa présence sécuritaire en Afrique de l'Est. Pékin pousse Nairobi à signer un accord de coopération policière, officiellement pour protéger ses ressortissants et ses investissements. Mais derrière cette collaboration, c'est aussi une influence stratégique plus large qui se joue.

Routes, autoroutes, stades, grands chantiers… Les intérêts chinois au Kenya sont omniprésents et leur sécurité devient une priorité. Pékin veut formaliser une coopération policière avec Nairobi pour mieux protéger ses entreprises, ses travailleurs et ses projets d'infrastructures. [Source RFI]

Etat d'urgence : Texte adopté par l'Assemblée au Togo

L'Assemblée nationale a adopté vendredi le projet de loi prorogeant pour la quatrième fois consécutive l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes pour une durée de 12 mois.

Une décision forte, dans un contexte où la menace terroriste aux frontières nord reste bien réelle.

Pour le président de l'Assemblée, Sélom Komi Klassou, cette prorogation s'inscrit dans une stratégie globale de résilience face au terrorisme, tout en respectant les principes constitutionnels. « Nous ne plierons pas. Nous sommes unis, telles les racines profondes d'un baobab millénaire », a-t-il lancé avec force. [Source Togonews]

Les exportations africaines de cacao bio ont chuté de 23 % en 2024

L'Afrique est le principal foyer de l'offre mondiale de cacao, dominée par des géants comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun. Sur le marché de niche du cacao bio, la hiérarchie des exportateurs change cependant radicalement.

Les pays africains ont placé 22 467 tonnes de cacao biologique sur le marché international en 2024. C'est ce que révèle l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) dans la dernière édition de son rapport annuel « The World of Organic Agriculture », qui dresse un état des lieux de la situation mondiale de l'agriculture biologique dans le monde. [Source Agence ecofin]