Sénégal: Frappes contre l'Iran - Dakar appelle les parties à 'la plus grande retenue' et au dialogue

28 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a exprimé samedi sa "vive préoccupation" concernant les attaques lancées contre l'Iran par Israël et les Etats-Unis, appelant les parties à faire preuve de "la plus grande retenue".

Le gouvernement sénégalais "exhorte l'ensemble des parties à faire preuve de la plus grande retenue, à privilégier le dialogue et à éviter toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles", lit-on dans un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Israël et les Etats-Unis ont lancé une vague d'attaques contre l'Iran samedi, Téhéran a riposté par des attaques contre des pays du Golfe abritant des bases militaires américaines, comme le Qatar, les Emirats arabes unis.

Téhéran a également lancé plusieurs missiles en direction d'Israël dont la plupart ont été interceptés, selon plusieurs médias.

Le gouvernement sénégalais exprime sa "profonde préoccupation" face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, soulignant que ces hostilités "font peser de graves risques sur la paix et la stabilité régionale", ajoute le communiqué.

Dakar condamne également "l'usage de la force quel qu'en soit le prétexte, surtout lorsqu'elle est une menace réelle à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale".

Le Sénégal appelle, par conséquent, à "un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt de toute action susceptible d'entraîner une aggravation de la situation".

Le ministère des Affaires étrangères a rappelé la fidélité du Sénégal à "sa tradition de dialogue et de règlement pacifique des différends", réaffirmant que la diplomatie demeure "l'unique voie crédible et durable pour sortir de la crise".

L'Etat du Sénégal encourage, en outre, un "retour rapide et sincère" aux négociations, "dans le respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies", rapporte le texte.

Le Sénégal dit réitérer "sa solidarité avec les peuples affectés" par cette crise et réaffirme "son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective".

Le gouvernement dit également soutenir "toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration de la situation".

