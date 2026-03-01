Sénégal: Ligue 1 - DSC et Cambérène se neutralisent en ouverture de la 17e journée

Dakar — Les équipes de Dakar Sacré-Coeur (DSC) et de l'ASC Cambérène se sont neutralisées (0-0), samedi, au stade municipal de Yoff, en match d'ouverture de la 17e journée de la Ligue 1 de football.

Ce résultat nul et vierge n'arrange pas les deux équipes. DSC occupe la neuvième place du championnat avec 20 points (-3), tandis que l'ASC Cambérène reste 15e et avant-dernier avec 17 points (-11).

La 17e journée de Ligue 1 se poursuit dimanche avec le derby dakarois, entre le Jaraaf de Dakar et l'Union sportive de Ouakam (USO).

L'USO se déplace dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, pour tenter de rééditer son coup la phase aller, lors de laquelle les Ouakamois étaient venus à bout (0-1) des Médinois, le 9 novembre dernier, dans leur antre du stade municipal de Ngor.

L'équipe de Ouakam avait alors infligé au Jaraaf, champion sortant, sa première défaite de la saison dans les ultimes secondes de cette rencontre.

En difficulté avec quatre victoires, neuf matchs nuls et trois défaites, les Médinois vont vouloir renouer avec le succès après trois matchs nuls d'affilée.

Eliminé de la Coupe du Sénégal, le Jaraaf espère également se rapprocher un peu plus du haut du classement, et pour cela, doit impérativement battre l'USO.

Sauf que les Médinois auront en un adversaire motivé d'avoir battu l'AS Pikine lors de la précédente journée.

Pendant ce temps, le leader de la Ligue 1, AJEL, va effectuer un petit déplacement au stade Alassane Djigo pour jouer l'AS Pikine, sachant qu'une victoire lui permettrait de poursuivre sa dynamique victorieuse en enchaînant une troisième victoire consécutive.

Les Rufisquois devront toutefois s'employer pour venir à bout des Pikinois, frustrés de leur revers dans les ultimes secondes lors de la précédente journée.

A domicile, l'AS Pikine va tenter de se relever de la meilleure des manières, en stoppant la marche de l'actuel leader du championnat.

L'Union sportive de Gorée, dauphin d'AJEL, va défier la lanterne rouge, Guédiawaye FC, au stade Amadou Barry, en comptant sur leur nouvel entraîneur, Joseph Senghor, pour entamer une remontée au classement.

Voici la suite du programme de la 17e journée de Ligue 1 :

Dimanche :

Wally Daan-SONACOS, Stade de Mbour-Génération Foot, Teungueth FC-Linguère, Jaraaf-USO, Casa Sports-HLM, Guédiawaye FC-US Gorée, AS Pikine-AJEL.