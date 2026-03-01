Afrique: Éliminatoires Mondial 2027 - La Côte d'Ivoire enchaîne face à la RD Congo

28 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basket de la Côte d'Ivoire a enregistré une deuxième victoire lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, samedi à Dakar, en s'imposant largement (96-59) contre la RD Congo.

La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe B de ces éliminatoires, en compagnie du Sénégal et de Madagascar.

Les matchs se disputent au Stadium Marius-Ndiaye de Dakar, qui abrite uniquement les rencontres de cette poule.

Les Éléphants avaient battu, jeudi, en match d'ouverture, les Lions du Sénégal (80-90), en lever de rideau du match remporté par la RD Congo aux dépens de Madagascar (87-79).

La Côte d'Ivoire va affronter la RD Congo, dimanche, pour son dernier match comptant pour ces éliminatoires.

L'équipe nationale du Sénégal, désormais au complet avec l'arrivée de son capitaine Brancou Badio, absent lors du premier match des Lions, va en découdre avec celle de Madagascar, ce samedi à partir e 21h.

