Sénégal: Ligue 2 - Le leader Diambars et son dauphin creusent l'écart

Dakar — L'équipe de Diambars, leader de la Ligue 2 de football, et son dauphin l'AS Douanes, ont conservé leur position après leur victoire en ouverture de la 17e journée du championnat.

Les académiciens de Saly, vainqueur (1-0) de Jamono de Fatick, comptent un total de 28 points (+9).

Les gabelous, victorieux (2-1) de Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB), ont le même nombre de points mais avec un goal-average défavorable (28 points, +5).

L'équipe de Guelwaars a renoué avec le succès (2-1), aux dépens de Amitié FC, qui s'enfonce un peu plus.

Le Port autonome de Dakar (PAD), de son côté, a dominé (2-0) OSLO FA.

La 17e journée sera clôturée dimanche avec le déplacement du troisième, Essamaye FC, au stade Maniang Soumaré de Thiès pour affronter Thiès FC, avec l'objectif d'enchainer une quatrième victoire d'affilée.

Voici la suite du programme de la 17e journée de Ligue 2 :

Dimanche :

Guelwaars-Amitié FC, Port-Oslo FA, Thiès FC-Essamaye FC, DUC-Teranga SC, AS Saloum-AS Kaffrine.