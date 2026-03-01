Soudan: Le Ministre de la Justice rencontre la Présidente du CICR

Le Ministre de la Justice, Dr. Abdallah Mohamed Darf Ali, a rencontré la Présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mme Mirjana Spoljaric, en présence de Dr. Salima Ishaq Al-Khalifa Sharif, Ministre d'État au ministère des Ressources humaines et de l'assistance sociale, et de la délégation qui l'accompagne, en marge de sa participation à la 61e session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

Au cours de la réunion, le ministre a passé en revue les développements de la situation au Soudan et les efforts déployés par l'État pour réhabiliter ses institutions et reprendre ses activités, en particulier les institutions judiciaires, ainsi que les initiatives nationales proposées pour parvenir à la paix, notamment la feuille de route et l'initiative de paix.

Il a également évoqué les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le respect du droit international humanitaire et le rôle de la Commission nationale du droit international humanitaire, soulignant le souci du Soudan de renforcer la coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, notamment dans les domaines de la reconstruction des capacités, du regroupement des familles et du traitement des questions humanitaires liées à la guerre.

La réunion a également porté sur la situation humanitaire, où la ministre d'État a souligné l'importance d'informer le Comité international de la Croix-Rouge de son rôle pour aider à découvrir le sort des femmes et des filles qui ont été enlevées et déplacées par la force vers les zones contrôlées par la milice rebelle, et pour faciliter la communication avec leurs familles et leur regroupement familial.

Pour sa part, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge a affirmé l'engagement du Comité à poursuivre son action humanitaire au Soudan et à renforcer sa coopération avec le gouvernement, y compris en élargissant ses activités sur le terrain, en visitant les lieux de détention et en soutenant les efforts de regroupement des familles, ce qui contribuera à alléger la souffrance des civils et à renforcer la réponse humanitaire.