Iner Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle, a organisé du 25 au 27 février à Pointe-Noire des journées de concertation avec les femmes de divers horizons évoluant dans cette ville. Des échanges initiés à la faveur de la célébration de la Journée internationale des femmes qui sera célébrée le 8 mars dans les deux principales villes du pays.

Après des femmes des mutuelles, associations, organisations non gouvernementales, des jeunes filles mères, des veuves et celles vivant avec handicap, la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégartion de la femme au dévéloppement et de l'Economie informelle a poursuivi les échanges avec celles qui tiennent des activités commerciales dans les marchés domaniaux de Pointe-Noire, celles issues des communautés étrangères et venant des confessions religieuses. Devant elles, le message d'Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo a été clair : les femmes doivent montrer leur engagement à la construction collective d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour le Congo.

La Journée internationale des droits des femmes sera célébrée cette année dans le monde sur le thème « Droit, justice et actions pour la femme et les jeunes filles ». En raison du contexte national particulier avec la tenue de l'élection présidentielle ce mois de mars, le thème choisi est « Ensemble pour un nouveau pacte social avec les femmes du Congo et leur futur président ».

Ainsi, en recevant les femmes des partis politiques, la ministre a dit: « Votre rôle est stratégique. Vous êtes à la fois des militantes, des relais d'opinion, des leaders de terrain, des porte-voix des aspirations des milliers de femmes à travers nos quartiers, nos arrondissements, nos départements. A ce titre, votre implication dans la construction de ce nouveau pacte social est non seulement souhaitée mais surtout indispensable ».

Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo a poursuivi: « Je vous invite à faire de cette célébration un moment de mobilisation stratégique et non une simple commémoration. Faisons en sorte que votre voix compte. Votre engagement compte car votre capacité à mobiliser, à convaincre, à proposer et à rassembler autour de vous est un atout pour votre candidat ».

En louant l'apport multiforme des femmes évoluant dans l'économie informelle, l'autorité gouvernementale a informé les femmes de la mise à leur disposition du fonds Elikia qui va leur permettre de prospérer dans leurs activités et de l'instauration d'une taxe unique forfaitaire pour les acteurs de l'économie informelle afin d'alléger leurs charges et de simplifier leurs obligations.

« Notre ambition est claire. C'est celle de faire de l'économie informelle un véritable levier de développement et faire en sorte que chaque femme congolaise de naissance ou de coeur trouve sa place dans la société et participe pleinement à la prospérité nationale. Le pacte social que nous appelons de nos voeux doit être construit avec toutes les femmes : les femmes des marchés, les femmes entrepreneures, les femmes des communautés étrangères, les femmes des quartiers, les femmes actives dans les associations et mutuelles. C'est pourquoi, je vous convie à participer pleinement au processus démocratique en cours. La force des femmes est déterminante pour l'avenir de notre pays en participant au vote », a assuré la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégartion de la femme au dévéloppement et de l'Economie informelle.

Les doléances, propositions et avis exprimés par les femmes lors de ces rencontres concourent essentiellement à l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie pour elles-mêmes et pour leur progéniture.