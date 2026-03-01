Congo-Brazzaville: Campagne électorale - À Pointe-Noire Denis Sassou N'Guesso prend date avec les jeunes

« Préparez-vous à assurer la relève, nous créons les conditions qu'il faut pour cela », a lancé le candidat Denis Sassou N'Guesso à Pointe-Noire, lors de son allocution devant une foule immense venue à sa rencontre.

À la tribune, les jeunes, les femmes et les sages de Pointe-Noire ont pris la parole à tour de rôle par la voix de leurs représentants respectifs. Tous ont promis un vote massif en faveur du candidat de la Majorité présidentielle, le 15 mars, mettant en avant les réalisations accomplies par Denis Sassou N'Guesso les cinq dernières années et souhaitant voir le président sortant poursuivre son action dans la paix et la stabilité retrouvées.

De son côté, le directeur national de campagne, Pierre Moussa, a insisté sur l'expérience de " notre candidat champion " pour " accélérer la marche vers le développement". C'est en effet sur la thématique " Accélérons la marche vers le développement " que le candidat Denis Sassou N'Guesso porte son nouveau projet de société. Pierre Moussa a énuméré les infrastructures construites ou en cours de l'être dans le département de Pointe-Noire comme la preuve de la détermination du chef de l'État sortant à assurer le développement du pays et le bien-être des Congolais. Il a appelé Pontenegrines et Pontenegrins à accorder leurs suffrages au "champion" dès le premier tour, le 15 mars, prévenant que devant les incertitudes qui secouent actuellement le monde le risque serait grand pour le Congo de faire un saut dans l'inconnu.

Puis, le candidat a pris la parole. Pendant au moins une demi heure, Denis Sassou N'Guesso a axé son propos sur les projets destinés à assurer le développement de la capitale économique du Congo et au-delà. « Vous pourriez considérer que ce sont de simples promesses de campagne électorale, nous sommes en pleine campagne cela s'entend mais je prends ici des engagements assumés et les mettrai en application».

Ces projets tournent entre autres autour de la réhabilitation du Chemin de fer Congo Océan, du renforcement des infrastructures du Port autonome, de l'industrie pétrolière, gazière, de la zone économique spéciale, de l'exploitation des potasses et des phosphates qui offriront de nombreux emplois aux jeunes. En direction de cette couche de la population en quête de débouchés, le candidat de la Majorité présidentielle a lancé un message d'espoir. « Que la jeunesse ne désespère pas, elle prendra la relève et nous sommes en train de la préparer, de la former pour cela. Je demande aux jeunes de s'engager dans le mouvement d'accélération de la marche vers le développement », a-t-il souligné.

Et de rappeler les préalables de la paix et de la stabilité indispensables pour assurer le développement de la nation congolaise. S'adressant à la foule qui scandait son nom, Denis Sassou N'Guesso a directement visé la tendance à l'abstention des Pontenegrins les invitant à se rendre nombreux voter pour lui assurer une victoire sans appel le 15 mars.