Tunisie: Sidi Bouzid - Arrestation de l'homme terrorisant les femmes

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Les forces de la Garde nationale à Sidi Bouzid ont interpellé avant-hier un individu accusé de vols ciblant les femmes dans la ville, mettant fin à une série d'actes de délinquance qui inquiétaient la population locale.

Selon le dossier de l'affaire, le suspect avait dérobé le sac d'une étudiante dans la Cité Takassim, en utilisant une moto pour s'enfuir.

Grâce à la réaction rapide des patrouilles de la Garde nationale, le voleur a été appréhendé et le sac restitué à sa propriétaire.

Lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu viser spécifiquement les femmes pour ses vols. Sur instruction du ministère public auprès du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, il a été placé en détention préventive et une procédure judiciaire a été ouverte en vue de son jugement.

Les autorités locales ont souligné l'importance de la vigilance citoyenne et ont rappelé que tout incident ou comportement suspect doit être immédiatement signalé aux forces de l'ordre pour garantir la sécurité de tous.

