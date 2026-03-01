Afrique de l'Ouest: Le Togo défendra ses droits

28 Février 2026
Togonews (Lomé)

La Commission nationale des frontières maritimes a présenté vendredi à la presse sa position sur le différend qui l'oppose au Ghana concernant la délimitation de leur frontière maritime, un dossier que le Ghana a porté devant les Nations Unies.

Le négociateur principal Noupokou Dammipi a tenu à replacer les choses dans leur juste mesure. Contrairement aux perceptions alarmistes, il n'y a jamais eu d'affrontement physique entre les deux forces navales. Le litige se résume à une bande de territoire d'à peine 1° à 2°, où chaque partie estime être sur son propre territoire.

« Nous sommes confiants compte tenu des éléments que nous avons », a-t-il affirmé, annonçant que le Togo présentera ses arguments devant le tribunal avec sérénité.

Lomé ne conteste pas la démarche ghanéenne. « Cette procédure est réglementairement normale. C'est prévu par les textes », reconnaît M. Dammipi, tout en soulignant que le Togo est pleinement dans ses droits et entend les défendre.

Le ministre de l'Administration territoriale Hodabalo Awaté a conclu sans ambiguïté : il ne s'agit pas d'enflammer la situation, mais d'expliquer et de défendre pacifiquement les intérêts du pays.

Le Togo ne cherche pas la confrontation. Il cherche la justice.

Lire l'article original sur Togonews.

