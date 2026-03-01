Togo: Le pays modernise ses marchés avec l'appui de la France

28 Février 2026
Togonews (Lomé)

Avec l'appui de la France, à travers Engineering & Consulting France, le Togo lance « Maison des services », une initiative portée par le ministère de l'Économie et de la Veille stratégique, pour moderniser le fonctionnement des marchés traditionnels.

Le projet repose sur quatre piliers : l'installation de balances certifiées pour garantir la transparence des transactions, une plateforme de moulins multiproduits pour la transformation des produits secs, des conteneurs frigorifiques pour la conservation des denrées périssables, et la formation des acteurs économiques.

L'objectif est de réduire les pertes alimentaires, sécuriser les productions agricoles et moderniser les échanges commerciaux.

« Ce projet va contribuer à moderniser les échanges commerciaux dans nos marchés afin de valoriser davantage nos productions agricoles », a souligné le ministre Badanam Patoki.

La phase pilote démarrera dans les marchés du Grand Lomé avant un déploiement progressif sur l'ensemble du territoire.

L'initiative s'appuie sur un partenariat public-privé, réunissant institutions publiques et acteurs locaux autour d'un comité technique de suivi.

