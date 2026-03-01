Tunisie: Tirs de missiles sur le Qatar - L'ambassade met en garde ses citoyens

L'Ambassade de Tunisie à Doha a appelé samedi tous les Tunisiens résidant dans le pays à la plus grande prudence, en raison de l'évolution rapide de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l'ambassade a invité la communauté tunisienne à respecter scrupuleusement toutes les directives émises par les autorités qataries compétentes.

Elle a également mis à disposition un numéro WhatsApp (+97433200525) pour toute situation d'urgence liée à ces événements.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement qatari a fermement condamné les tirs de missiles balistiques iraniens visant son territoire, les qualifiant de violation flagrante de sa souveraineté nationale et d'atteinte directe à sa sécurité et à l'intégrité de ses territoires.

Selon l'Agence de presse qatarie QNA, Doha a rappelé ses appels au dialogue avec la République islamique d'Iran et à la résolution pacifique des conflits afin d'éviter tout risque d'escalade dans la région.

L'ambassade tunisienne a insisté sur la nécessité pour sa communauté de rester vigilante et de suivre en permanence les consignes des autorités locales pour garantir leur sécurité.