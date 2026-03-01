Tunisie: Le pays appelle sa communauté en Jordanie à la vigilance face aux tensions régionales

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

L'Ambassade de Tunisie à Amman a lancé samedi 28 février 2026 un appel à prudence à l'ensemble des Tunisiens résidant dans le Royaume hachémite de Jordanie, en raison de l'évolution rapide de la situation sécuritaire dans la région.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l'ambassade a invité la communauté tunisienne à respecter scrupuleusement toutes les directives émises par les autorités jordaniennes compétentes. Elle a également mis à disposition un numéro WhatsApp (07 9739 1012) pour toute situation d'urgence liée à ces événements.

Par ailleurs, les voyageurs tunisiens présents sur le territoire jordanien sont appelés à contacter les compagnies aériennes afin de se renseigner sur les nouveaux horaires de leurs vols.

De son côté, l'Armée jordanienne a annoncé samedi avoir intercepté plusieurs drones et missiles balistiques visant le pays, alors que la République islamique d'Iran subit une offensive militaire conjointe des États-Unis et de l'entité sioniste.

L'ambassade a insisté sur la nécessité pour la communauté tunisienne de rester vigilante et de suivre en permanence les consignes des autorités locales.

