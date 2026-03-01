Tunisie: Radès - La station Sud-Milienne entre en mutation grâce à un financement européen majeur

La station d'épuration de Sud-Milienne à Radès fait l'objet d'un vaste projet de réhabilitation et d'extension d'un montant de 40 millions d'euros dans le cadre du programme Dépoll Med, financé par l'Agence Française de Développement (AFD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Union européenne (UE), en partenariat avec l'Office National de l'Assainissement (ONAS).

L'opération vise à moderniser une infrastructure mise en service dans les années 1980 afin d'améliorer la qualité du traitement des eaux usées dans le sud de Tunis, une zone caractérisée par une forte densité urbaine et la présence d'activités industrielles.

Le projet poursuit trois objectifs majeurs pour le secteur de l'assainissement en Tunisie. Il doit d'abord réduire les rejets polluants dans les milieux hydrauliques récepteurs et améliorer la qualité des eaux traitées, avec des effets attendus sur la biodiversité et la santé des populations.

Il répond ensuite aux contraintes croissantes liées aux changements climatiques en renforçant la production d'eaux traitées destinées à l'irrigation agricole, dans un contexte de pression accrue sur les ressources conventionnelles.

Il intègre enfin une unité de digestion des boues permettant la production de biogaz riche en méthane, utilisé pour alimenter des équipements de cogénération et couvrir une partie des besoins énergétiques de la station.

Dans une vidéo publiée par l'ambassade de France en Tunisie, les responsables du programme soulignent que cette modernisation aura un impact direct sur la qualité de vie des habitants du Grand Tunis, tout en contribuant à la protection du littoral et à la valorisation des eaux non conventionnelles pour l'agriculture.

Ils rappellent également que la coopération entre l'AFD et l'ONAS représente un engagement cumulé de 425 millions d'euros à travers une dizaine de projets d'assainissement en Tunisie, dont quatre sont actuellement en cours, confirmant le caractère structurant de ce partenariat pour le secteur de l'eau et de l'environnement.