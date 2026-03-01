Tunisie: Saisie et destruction de viandes contaminées par la tuberculose bovine et la septicémie à Kasserine

28 Février 2026
La Presse (Tunis)

Les services de la municipalité de Kasserine ont saisi samedi 71 kilogrammes de viande de boeuf contaminée par la tuberculose bovine, dans le cadre des opérations régulières de contrôle sanitaire sur les viandes rouges.

Lors de la même opération, les autorités ont également saisi un mouton entier (brebis) de 25 kg avec ses abats, après avoir constaté qu'il souffrait d'une septicémie, représentant un risque sérieux pour la santé des consommateurs.

Selon la municipalité, toutes les quantités saisies ont été détruites conformément aux procédures légales, par enfouissement sanitaire à la chaux, afin de préserver la santé publique et la sécurité alimentaire.

La municipalité a rappelé aux citoyens qu'il est essentiel d'acheter la viande uniquement dans les abattoirs et commerces agréés, de vérifier la présence du sceau vétérinaire sur les carcasses, et de s'abstenir d'acheter des viandes abattues de manière informelle ou vendues hors circuits légaux.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire sur les produits d'origine animale, visant à garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires destinés à la consommation, selon le communiqué officiel.

