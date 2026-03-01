Tunisie: Ariana - Cinq commerces fermés pour hausses de prix allant jusqu'à 200 %

Au cours des dix premiers jours du mois de Ramadan, les services de contrôle économique de l'Administration régionale du commerce à Ariana ont relevé 567 infractions économiques, après 1 889 opérations d'inspection sur le terrain.

Ces interventions ont été menées en coordination avec les forces de sécurité, les douanes et l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Dans le cadre des mesures répressives, cinq établissements ont été fermés, dont trois magasins spécialisés dans les fruits et légumes et deux commerces de volaille.

Ces fermetures visent les points de vente qui ont augmenté certains prix de plus de 200 % de manière répétée, notamment pour des produits agricoles et de volaille.

Selon Sami Bejaoui, directeur régional du commerce et du développement des exportations, 59 équipes de contrôle ont été mobilisées pour intervenir dans tous les circuits de distribution : marchés municipaux et hebdomadaires, grandes surfaces et commerces spécialisés.

Les inspections ont ciblé les pratiques monopolistiques, les hausses artificielles de prix, la dissimulation de marchandises et l'usage détourné de produits subventionnés.

Les infractions relevées se répartissent ainsi : 305 dans le secteur fruits et légumes, 120 dans l'alimentation générale, 58 dans la volaille et les oeufs, 52 dans le poisson et la viande rouge, 16 dans les boulangeries, confiseries et pâtisseries et 16 dans d'autres secteurs divers.

Les principales violations concernent la hausse illégale des prix (275 cas), l'absence ou l'affichage incomplet des prix (161 cas), l'utilisation de balances illégales (68 cas) et le refus de vente ou la dissimulation de marchandises (27 cas).

D'autres infractions incluent la commercialisation de produits d'origine inconnue (18 cas) et le non-respect des règles sur les produits subventionnés (5 cas).

Les contrôles ont permis de saisir des quantités importantes de marchandises : 5,2 tonnes de farine subventionnée, 175 litres d'huile végétale subventionnée, 164 kg de sucre familial, 71 kg de poulet prêt à cuire, 664 kg de bananes de contrebande, 62 kg de pommes et poires importées irrégulièrement, et 1 071 unités de kiwi, mangue et ananas.

À partir de la mi-Ramadan, les inspections, y compris nocturnes, seront étendues à d'autres secteurs économiques, notamment les espaces de loisirs, les magasins de vêtements, la fabrication et vente de confiseries, les commerces de jouets, ainsi qu'à la lutte contre la vente et la diffusion de feux d'artifice, a conclu Sami Bejaoui.