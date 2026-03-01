Niger: Création d'une plateforme pour prendre en charge les migrants de retour

Le Niger s'est doté samedi 26 février d'une plateforme nationale pour une prise en charge durable des migrants de retour. Avec l'aide financière de l'Union européenne et le soutien technique de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), il s'agit de mieux prendre en charge la détresse et les besoins des candidats à l'émigration qui ont été expulsés de leur pays d'accueil et renvoyés au Niger.

En Afrique subsaharienne, le Niger est l'une des voies importantes de la migration. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), ce sont plus de 4 millions de migrants qui ont été recensés, en 2025, sur une dizaine d'axes conduisant vers le nord de l'Afrique et, à terme, l'Europe.

Tous n'atteignent pas leur but - loin s'en faut - et l'urgence pour le Niger est de pouvoir accueillir et réintégrer ceux qui renoncent et rebroussent chemin.

Toujours selon l'OIM, au 31 janvier de cette année, le pays accueillait plus de 430 000 réfugiés et demandeurs d'asile, d'où l'importance de se doter d'outils permettant d'héberger et de réintégrer ces populations désemparées.

Une plateforme coordonnée avec les autorités de Niamey, l'Union européenne et l'OIM va donc se charger de l'accueil, de l'orientation, de la réintégration et du suivi des migrants nigériens de retour.

En 2025, ce nombre de migrants assistés au Niger a augmenté de 47 %, atteignant 20 194 candidats à l'immigration clandestine ayant fait machine arrière.