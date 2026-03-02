Afrique du Nord: Transport maritime - Le Maroc, premier marché international de Balearia

Le Maroc a consolidé sa position de premier marché international de la compagnie maritime espagnole Balearia en 2025, a indiqué le président du groupe, Adolfo Utor, soulignant la forte progression des liaisons maritimes entre le sud de l'Espagne et le Royaume.

«Le Maroc se confirme comme premier marché international de Balearia», a insisté M. Utor lors de la présentation des résultats annuels, mettant en avant l'essor des liaisons du Détroit, notamment après l'ouverture de la ligne Tarifa-Tanger.

Selon les données du groupe, le trafic international a bondi de 68% en 2025, frôlant les deux millions de passagers. Sur l'ensemble de l'exercice, la compagnie a transporté 6,5 millions de passagers (+15%) et 1,6 million de véhicules (+11%), rapporte la MAP.

Les liaisons avec l'Afrique du Nord représentent désormais un poids comparable à celui des lignes vers les Baléares dans la structure des revenus, qui s'établissent à 801 millions d'euros (+16%), avec un bénéfice net de 63 millions d'euros, en hausse de 152% par rapport à 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En matière de fret, les flux avec le Maroc représentent 29% du volume total, soit 8,4 millions de mètres linéaires (+10%), l'équivalent d'environ 622.000 camions. Le transport de marchandises constitue 36% du chiffre d'affaires global, un segment jugé stratégique pour assurer la continuité logistique entre l'Europe et l'Afrique du Nord.

Par ailleurs, la compagnie poursuit le renforcement de son positionnement sur l'axe Espagne-Maroc avec le développement d'un corridor maritime durable, incluant la construction de deux fast ferries 100% électriques destinés à la ligne Tarifa-Tanger, dans le cadre du premier corridor vert entre les deux pays.