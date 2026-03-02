Ile Maurice: Un impact potentiel sur le tourisme après la suspension des relations diplomatiques

La suspension des relations diplomatiques entre Maurice et les Maldives pourrait avoir des conséquences qui dépassent le strict cadre politique, affectant notamment le tourisme et les investissements.

Sur le plan touristique, cette décision risque de fragiliser les échanges entre deux destinations positionnées sur le segment haut de gamme et balnéaire. Les hôtels et resorts mauriciens implantés aux Maldives pourraient se retrouver directement impactés.

Cette crise fait suite à l'annonce de Malé, qui ne reconnaît plus la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos et rejette l'accord conclu avec Londres. Les Maldives revendiquent désormais le contrôle des eaux entourant les Chagos, compliquant ainsi la pêche et les activités économiques dans la région. Deux navires sri-lankais ont déjà été interceptés à plus de 100 milles nautiques au sud de Gan, dans l'atoll d'Addu.

Les investissements et autres collaborations touristiques entre les deux pays pourraient ainsi être bloqués ou soumis à de nouvelles contraintes. Nous avons contacté les établissements hôteliers concernés et sommes en attente de leur retour. Quant aux acteurs du tourisme, ils nous ont fait valoir qu'il s'agit d'une «histoire politique».