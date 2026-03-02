Afrique: Décès de Boncana Maïga - Le maestro qui a uni le continent et Cuba s'éteint à Bamako

1 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La musique africaine est en deuil. Le maestro Boncana Maïga, légende de l'afro-cubain, est décédé ce jour, Samedi 28 février 2026, à Bamako des suites d'une longue maladie. Avec sa disparition, le continent perd l'un de ses plus grands architectes du métissage musical, un artiste visionnaire qui aura su bâtir des ponts durables entre l'Afrique et les Caraïbes.

Né à Gao, au Mali, et grandi au Niger, Boncana Issa Tandagari Maïga s'est très tôt distingué par son talent exceptionnel. Saxophoniste, banjoïste, arrangeur et chef d'orchestre, il forge son identité musicale dans la diversité des influences ouest-africaines, avant de connaître un tournant décisif en 1963. Sélectionné avec neuf autres jeunes musiciens maliens pour une formation à La Havane, il devient membre fondateur des mythiques Les Maravillas du Mali.

Formés au Conservatoire Alejandro Garcia, sous la houlette de maîtres tels que Rafaël Lay de l'Orquesta Aragón, Les Maravillas du Mali séduisent Cuba avec leur fusion envoûtante de chachacha, guaracha, son montuno et boléro. Leur titre phare, « Rendez-vous chez Fatimata », enregistré aux studios Egrem de La Havane, devient un hymne populaire en Afrique de l'Ouest. Mais le coup d'État de 1968 au Mali met brutalement fin à cette aventure.

Installé ensuite en Côte d'Ivoire, Boncana Maïga dirige durant quatorze ans l'orchestre de la RTI aux côtés de Manu Dibango, contribuant à l'essor de la scène musicale ivoirienne. En 1992, il cofonde le groupe Africando avec le producteur Ibrahim Sylla. Ce collectif panafricain impose une salsa africaine audacieuse, saluée à l'international.

Officier et chevalier de l'Ordre national du Mali, chevalier du Mérite ivoirien, Boncana Maïga laisse une oeuvre immense. Son héritage, fait de rythmes partagés et d'identités réconciliées, continuera d'inspirer des générations d'artistes. Le "Maestro" s'en est allé, mais sa musique, elle, demeure éternelle.

