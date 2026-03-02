Sénégal: Les ambitions de Brelotte Ba

À la tête de la Sonatel depuis le 1er août 2025, Brelotte Ba a décliné ses ambitions ainsi que les grands défis que la société cotée en bourse entend relever sous sa direction. C'était le jeudi 26 février, lors d'un repas de rupture du jeûne organisé avec des responsables des médias sénégalais.

Depuis son retour à la Sonatel en tant que directeur général, Brelotte Ba n'avait pas encore eu l'occasion d'échanger formellement avec la presse nationale. C'est désormais chose faite. À travers une initiative baptisée « Ndogou Connect », le nouveau patron de la Sonatel est revenu en détail sur ses ambitions, étroitement liées aux défis auxquels fait face l'opérateur historique des télécommunications au Sénégal, présent également en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali et en Sierra Leone.

Dans ces cinq pays, la Sonatel a consolidé son leadership, comme en attestent les résultats de 2025 publiés la semaine dernière et commentés par le directeur général. « Nous avons réalisé près de 300 milliards de FCfa d'investissements l'année passée et le nombre de nos clients a atteint 42 millions dans nos cinq pays de présence. Cela témoigne de notre forte ambition de contribuer au développement du numérique. C'est notre raison d'être. Notre mission est de simplifier la vie des populations et des organisations et d'accompagner les acteurs du numérique à bâtir une Afrique prospère », a-t-il insisté.

Selon lui, ces résultats illustrent la forte croissance des usages numériques en Afrique. La data mobile confirme son rôle de principal moteur de croissance, avec 22,5 millions de clients (+8,6 % sur un an), dont 21,9 millions de clients actifs 4G (+22,4 % par rapport à 2024). Les usages poursuivent leur accélération, avec une consommation moyenne mensuelle par utilisateur en hausse de 17 %.

Le fixe haut débit affiche également une performance remarquable, avec 1,16 million de clients (+26,1 %), portée par la fibre optique qui compte 640 83 abonnés (+35,4 %). Un important gap d'usage

Le taux de raccordement à la fibre atteint 53,4 %, confirmant le succès de la stratégie Très Haut Débit du Groupe. Quant aux services financiers digitaux, ils poursuivent leur expansion malgré une forte concurrence. Orange Money totalise 13 millions de clients actifs (+2,8 %), avec près de 3,8 milliards de transactions réalisées en 2025.

Toutefois, si 97 % de la population sénégalaise est couverte par un réseau haut débit, seuls 40 % l'utilisent réellement. « Cela signifie que, sur les 16 millions de personnes ayant accès au haut débit, environ 9 millions ne l'utilisent pas encore, pour diverses raisons, notamment l'absence de smartphones. Nous pouvons nous réjouir d'être classés quatrièmes en Afrique, mais nous devons réduire ce gap pour progresser davantage. C'est ce qui nous motive au quotidien et nous pousse à investir. Les Orange Digital Centers, que nous développons au Sénégal et dans les autres pays, ont un rôle clé à jouer à ce niveau », explique-t-il.

Pour 2026, l'objectif est de poursuivre la dynamique, de continuer à connecter les populations à travers le développement des réseaux fibre, 4G et 5G, mais aussi d'enrichir les services. Les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse (Joj) figurent également parmi les priorités stratégiques de la Sonatel. « Nous abordons 2026 avec beaucoup d'optimisme afin de poursuivre nos investissements, mobiliser nos expertises et contribuer utilement au développement du Sénégal », affirme-t-il.

Avec l'arrivée de Starlink, la Sonatel entend s'appuyer sur son expérience, son expertise et son ancrage territorial pour faire face à la concurrence. « Nous connectons déjà un grand nombre de Sénégalais : plus de 580.000 clients sont abonnés à la fibre et plus de 9 millions utilisent l'Internet mobile au Sénégal. C'est une base très importante », souligne-t-il.

Face à la concurrence Starlink

Concernant la couverture du territoire, il rappelle que les enjeux diffèrent entre zones urbaines et rurales. D'ici 2028, le nombre de ménages au Sénégal est estimé à environ 2,3 millions, dont près de 1,5 million en zone urbaine. La Sonatel qui a déjà déployé près d'un million de prises fibre au Sénégal, a pour ambition d'ajouter un million de prises fibre d'ici à 2028, afin de permettre au plus grand nombre de ménages urbains d'accéder à une connexion de qualité.

Enfin, il rappelle que le Code des télécommunications prévoit la présence de plusieurs acteurs, chacun avec sa propre technologie, tout en définissant les modalités d'exercice applicables à tous. « Il est important que ce Code et ses règles soient appliqués de manière équitable à l'ensemble des opérateurs », conclut-il.