Afrique: Football Féminin - Résultats des rencontres de la première fenêtre internationale de l'année

Entre démonstration du Maroc, succès du Cameroun face au Nigeria et victoire convaincante de la Côte d'Ivoire, les prétendantes à la CAN féminine ont montré leurs ambitions. Pendant ce temps, la COSAFA Cup a déjà offert son lot de surprises avec la qualification historique de la Namibie.

Samedi 28 février

Cameroun 1-0 Nigeria

Buteuse : Mbomozomo 89e

Au stade militaire de Yaoundé, les Lionnes Indomptables ont frappé tard. Une victoire minimale mais précieuse face au Nigeria (1-0), samedi, en match amical de préparation à la TotalEnergies CAF CAN Féminine 2026.

Longtemps fermée, la rencontre s'est jouée sur un détail. À la 89e minute, Yvana Mbomozomo surgit et fait basculer le match. Un but libérateur face aux championnes d'Afrique en titre.

Le Cameroun alignait une équipe largement composée de joueuses du championnat local. Une occasion pour le staff d'évaluer les forces en présence et de tester des automatismes face à une référence continentale.

Côte d'Ivoire 2-1 Bénin

Buteuses : Sery (17e), Ronan (29e) / Gandonou (62e)

Départ réussi pour les Éléphantes. La Côte d'Ivoire a lancé sa préparation à la CAN féminine 2026 par une victoire convaincante face au Bénin (2-1), samedi au stade Felix Houphouêt Boigny, à Abidjan.

Les Ivoiriennes ont rapidement pris le contrôle. Sery ouvre le score dès la 17e minute. Ronan double la mise peu après (29e). Une première période maîtrisée, marquée par de l'intensité et une vraie efficacité offensive.

Après la pause, le Bénin réagit. Gandonou réduit l'écart à la 62e minute et relance brièvement le suspense. Sans conséquence pour une équipe ivoirienne restée solide jusqu'au coup de sifflet final.

Ghana 4-0 Hong Kong Buteuses : Marfo 28e, Boaduwaa 40e, Boye-Hlorkah 47e , Zakaria 87e

Au stade Al-Hamriya Sports Club, les Black Queens ont lancé la Ladies Pink Cup par une victoire nette et maîtrisée face à Hong Kong, samedi après-midi, dans le cadre de leur préparation à la CAN féminine 2026.

Le début de rencontre a pourtant été hésitant. Le rythme est resté faible durant les premières minutes. Puis, à la 28e minute, Princess Marfo a débloqué la situation. L'attaquante du FC Nordsjaelland a ouvert le score et a lancé son équipe. Le Ghana a ensuite pris le contrôle du match. Dix minutes plus tard, Doris Boaduwaa a profité des espaces laissés par la défense adverse pour inscrire le deuxième but. Les Black Queens ont regagné les vestiaires avec une avance logique (2-0).

Après la pause, la domination ghanéenne s'est confirmée. Chantelle Hlorkah-Boye, attaquante de Nottingham Forest, a parfaitement repris un centre de Comfort Yeboah pour inscrire le troisième but.

Le score aurait pu devenir plus lourd. À la 54e minute, Doris Boaduwaa a obtenu un penalty mais a vu sa tentative arrêtée par la gardienne adverse. La rencontre a également été marquée par les débuts réussis d'Ajegipina Zakaria. La joueuse d'Ampem Darkoa Ladies a honoré sa première sélection en inscrivant le quatrième but. Les Black Queens affronteront la Russie mardi 3 mars, toujours au même stade. .

Russie 4-1 TanzanieButeuses : Yukyaeva 1e, Smirnova 43e 56e, Lushnikova 82e / Gerald 85eL'autre match de la Ladies Pink Cup opposait la Russie à la Tanzanie. Les Russes se sont imposées avec autorité (4-1) après avoir ouvert le score dès la première minute par Yukyaeva. Smirnova a ensuite fait le break avec un doublé (43e, 56e), avant que Lushnikova ne scelle la victoire à la 82e minute. Winfrida Gerald a réduit l'écart pour la Tanzanie en fin de rencontre (85e), insuffisant toutefois pour inquiéter la Russie.

Égypte 0-3 Algérie

Buteuses : Boussaha 49e, Khiri 55e, Naïli 87e

L'Algérie a pris le dessus sur l'Égypte (3-0) lors de ce match disputé dans la ville du 6 octobre. Après une première période équilibrée, Boussaha a ouvert le score à la 49e minute. Khiri a rapidement doublé la mise (55e) et Naïli a scellé la victoire en fin de rencontre (87e), offrant aux Algériennes un succès net et maîtrisé.

Vendredi 27 février

Maroc 5-0 Burkina Faso

Buteuses : Mssoudy 4e, 6e, Jraidi 33e 57e, Mrabef 45e

Le Maroc a signé une démonstration offensive en s'imposant largement face au Burkina Faso (5-0). Au stade Moulay El Hassan, à Rabat, les Lionnes de l'Atlas ont rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à un doublé express de Mssoudy aux 4e et 6e minutes. Jraidi a ensuite alourdi le score à la 33e minute, avant que Mrabef ne porte le score à 4-0 juste avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, Jraidi s'est offert un second but personnel à la 57e minute, scellant une victoire nette et maîtrisée du Maroc.

Afrique du Sud 1 (4 tab 2) 1 Zimbabwe

Buteuses : Majiya 38e, Chinyere 11e

L'Afrique du Sud a dû s'employer pour venir à bout d'un Zimbabwe combatif. Surprises dès la 11e minute par l'ouverture du score de Chinyere, les Banyana Banyana ont rapidement réagi. Majiya a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause, à la 39e minute.

Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, aucune formation n'est parvenue à faire la différence dans le temps réglementaire. La qualification s'est finalement jouée lors de la séance de tirs au but. Plus expérimentées, les Sud-Africaines se sont imposées 4 tirs à 2 pour décrocher leur place en finale où elles rencontreront la Namibie.

Zambie 0-1 Namibie

Buteuse : Blou 90e

À Polokwane, lors de la demi-finale de la COSAFA Cup, la Namibie a créé la surprise en éliminant la Zambie. Les Brave Gladiators se sont imposées au terme d'un match intense et tactique. Face aux Copper Queens, les Namibiennes ont fait preuve de discipline et de solidarité.

Alors que le match semblait se diriger vers une prolongation, Blou a surgi dans les derniers instants. Son but à la 90e minute a libéré toute une équipe et scellé une place historique en finale contre l'Afrique du Sud.

Calendrier des matchs

Dimanche 1er mars

15h00 : Afrique du Sud - Namibie, finale de la Cosafa Cup, Polokwane

Lundi 2 mars

17h00 : Bénin - Kenya, Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Mardi 3 mars

15h00 : Cameroun - Nigeria, Stade militaire de Ngoa-Ekelle, Yaoundé

16h00 : Ghana - Russie, Al Hamriya Sports Club Stadium, Dubaï

21h45 : Algérie - Égypte, Ville de 6 octobre, Le Caire

22h00 : Maroc - Burkina Faso, Stade Moulay El Hassan, Rabat

Mercredi 4 mars

19h00 : Côte d'Ivoire - Kenya, Stade Olympique Alassane Ouattara, Ebimpé

Vendredi 6 mars