Madagascar: Mouvement G5 - Mobilisation autour de la reconstruction nationale

2 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Le G5, coalition regroupant des partis politiques, des associations et des organisations de la société civile, a été dévoilé ce week-end à Mahamasina.

Njaka Tharsile, président du groupe, a insisté sur l'importance de concentrer toutes les énergies sur la reconstruction réelle du pays. « Nous oeuvrons pour le développement de Madagascar et la solidarité nationale », a-t-il précisé. La coalition a présenté sa feuille de route à la communauté internationale et au bureau de la présidence, visant à moderniser les institutions et à promouvoir l'autonomie régionale.

Véritable refondation. Le G5 souhaite renforcer la participation des citoyens et des forces vives dans les décisions nationales. Njaka Tharsile a déclaré que « le succès de la reconstruction dépend de l'engagement de tous dans les projets de développement et la refonte du système politique ». La coalition appelle toutes les forces vives à se mobiliser pour une véritable refondation du pays, centrée sur une gouvernance efficace et la cohésion sociale.

