Afrique: DeSagana Diop - 'C'est notre solidité défensive qui nous a fait gagner contre Madagascar'

Dakar — La solidité défensive de l'équipe sénégalaise a été déterminante dans la victoire (99-66) enregistrée, samedi, au stadium Marius-Ndiaye de Dakar, contre Madagascar, en match comptant pour la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket 2027, a déclaré l'entraîneur des Lions, Ngagne DeSagana Diop, insistant sur le changement d'attitude observé après un début de match difficile.

"Nous n'avons pas bien commencé le match. Nous étions menés à un moment de la rencontre et j'ai pris un temps mort pour leur dire qu'il fallait commencer à défendre, parce que nous ne défendions pas assez bien", a-t-il expliqué en conférence de presse d'après-match.

Selon lui, l'amélioration du jeu sur le plan défensif a permis de faire basculer la rencontre. "Quand nous nous sommes mis à défendre, nous avons été meilleurs et c'est pour cela que nous avons eu beaucoup de situations en transition", a-t-il souligné, relevant que l'équipe a provoqué plusieurs pertes de balle adverses converties en points.

Le technicien sénégalais a salué l'engagement de son meneur de jeu, Jean-Jacques Boissy, chargé de contenir le meneur adverse et de l'ailier Babacar Sané. "Jean-Jacques a pris des charges et, défensivement, nous étions présents. La chose que je retiens aujourd'hui, c'est que nous avons bien défendu", a-t-il insisté.

"Sané est un joueur principal de l'équipe, il est en train de monter en puissance. Sa maturité se voit dans les entraînements et lors des matchs", a-t-il dit du joueur qui a inscrit 12 points dans le match.

Revenant sur la suite de la compétition, l'entraîneur a comparé le tournoi à "un marathon", appelant ses joueurs à rester concentrés. "On s'est regroupés, on a gagné aujourd'hui, mais on n'a encore rien fait", a-t-il averti, soulignant la nécessité d'être prêts pour la prochaine rencontre face à la RD Congo, qui reste sur une défaite.

"Il faut qu'on gagne demain (dimanche)", a-t-il conclu.

Le capitaine de l'équipe du Sénégal, Brancou Badio, a de son côté salué la prestation de ses coéquipiers. "Nous les avons forcés à faire 24 pertes de balle et, avec cela, c'est difficile de gagner un match. Nous avons marqué beaucoup de points après ces pertes de balle et cela nous a énormément aidés. Je pense que c'est la bonne voie : il faut bien défendre pour mieux attaquer", a-t-il soutenu.

Meilleur marqueur du match avec 21 points et quatre passes décisives, le joueur de Valencia Basket Club a invité ses coéquipiers à rester concentrés.

"Nous devons prendre les matchs les uns après les autres. C'est un long tournoi. Nous jouons demain (dimanche), puis il y aura encore d'autres matchs. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Nous avons encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut avancer match après match", a-t-il indiqué.

Le Sénégal va affronter la RD Congo, dimanche, pour son dernier match de cette fenêtre des éliminatoires.

"Dimanche, nous allons essayer de gagner. Ensuite, nous continuerons pour revenir et essayer de gagner nos trois prochains matchs", a-t-il dit.

La prochaine fenêtre FIBA est prévue au mois de juillet 2026.