Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 mars 2026

La CEDEAO et l’Union africaine alertent sur la crise Iran–États-Unis–Israël : L’Afrique redoute un choc énergétique et alimentaire mondial

L’escalade militaire entre États-Unis, Israël et Iran suscite une vive inquiétude en Afrique de l’Ouest. Dans un communiqué publié ce 1er mars 2026, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa profonde préoccupation face à l’intensification des hostilités dans le Golfe. Elle met en garde contre de grosses répercussions sur la stabilité internationale et les économies africaines.

La CEDEAO tire la sonnette d’alarme s’agissant de la crise Iran–États-Unis–Israël. L’organisation régionale estime que les frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes, suivies de ripostes de Téhéran, risquent d’entraîner une déstabilisation durable du Moyen-Orient.

Pour la CEDEAO, cette confrontation sort du cadre régional et pourrait affecter directement les marchés mondiaux de l’énergie, le commerce international ainsi que les chaînes d’approvisionnement alimentaire, dont dépendent fortement plusieurs pays africains. (Source Afrik.com)

Burkina Faso : Confusion après des tirs entendus dans la nuit à proximité de la présidence

Plusieurs coups de feu ont été entendus aux alentours de la présidence du Faso, dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars. L'hypothèse de la tentative de coup d'État a été rapidement écartée. L'incident pourrait être lié à des « tensions entre les militaires sur la gestion de la situation sécuritaire » dans le pays, où plusieurs positions de l'armée ont été attaquées par des groupes jihadistes, ces dernières semaines.

Que s'est-il passé dans la nuit du 28 février au 1er mars, du côté de la présidence du Burkina Faso ? Peu après minuit, des détonations ont été entendues à Ouagadougou, conduisant les « Wayiyans » – les soutiens du régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré –, qui pensaient assister à une tentative de coup d'État, à lancer une alerte. Ils sont revenus sur celle-ci un peu plus tard, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. (Source RFI)

Sud-Soudan : Les tribunaux mobiles redonnent espoir aux communautés

Après avoir parcouru plus de 200 kilomètres depuis Yambio, la capitale de l'État d'Équatoria-Occidental, dans le sud-ouest du Soudan du Sud, une équipe d'experts judiciaires escortée par des Casques bleus des Nations Unies avance lentement sur des routes poussiéreuses et accidentées, déterminée à atteindre des communautés qui attendent depuis des années leur jour au tribunal.

Sa mission : préparer le déploiement de tribunaux mobiles (audiences foraines) attendu le mois prochain. L'initiative arrive à point nommé pour des victimes qui, depuis longtemps, estiment que la justice leur est inaccessible. (Source UN News)

Décès de Boncana Maïga - Le maestro qui a uni le continent et Cuba s'éteint à Bamako

La musique africaine est en deuil. Le maestro Boncana Maïga, légende de l'afro-cubain, est décédé ce jour, Samedi 28 février 2026, à Bamako des suites d'une longue maladie. Avec sa disparition, le continent perd l'un de ses plus grands architectes du métissage musical, un artiste visionnaire qui aura su bâtir des ponts durables entre l'Afrique et les Caraïbes.

Né à Gao, au Mali, et grandi au Niger, Boncana Issa Tandagari Maïga s'est très tôt distingué par son talent exceptionnel. Saxophoniste, banjoïste, arrangeur et chef d'orchestre, il forge son identité musicale dans la diversité des influences ouest-africaines, avant de connaître un tournant décisif en 1963. Sélectionné avec neuf autres jeunes musiciens maliens pour une formation à La Havane, il devient membre fondateur des mythiques Les Maravillas du Mali. (Source Fratmat)

Madagascar : Mouvement G5 - Mobilisation autour de la reconstruction nationale

Le G5, coalition regroupant des partis politiques, des associations et des organisations de la société civile, a été dévoilé ce week-end à Mahamasina.

Njaka Tharsile, président du groupe, a insisté sur l'importance de concentrer toutes les énergies sur la reconstruction réelle du pays. « Nous oeuvrons pour le développement de Madagascar et la solidarité nationale », a-t-il précisé. La coalition a présenté sa feuille de route à la communauté internationale et au bureau de la présidence, visant à moderniser les institutions et à promouvoir l'autonomie régionale. (Source MidiMadagasikara)

Élection présidentielle au Congo : Les candidats à la conquête de l’électorat

Ouverte le 28 février, la campagne pour l’élection présidentielle des 12 et 15 mars se poursuit sur l’ensemble du territoire national. Le président sortant, Denis Sassou N’Guesso, a lancé sa campagne à Pointe-Noire et au Kouilou.

Les candidats Kignoumbi Kia Mboungou, Destin Gavet Elengo et Dave Mafoula ont débuté la leur respectivement dans la Lékoumou, la Sangha et Brazzaville. Les autres challengers, notamment Anguios Nganguia Engambe, Mabio Mavoungou-Zinga et Vivien Romain Manangou ne tarderont pas à entrer dans la bataille. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Kenya : Six morts dans un crash d’hélicoptère, un député tué dans l’accident

Un hélicoptère s’est écrasé dans l’ouest du Kenya, faisant six morts, dont un membre du Parlement. Le président William Ruto a confirmé le décès et rendu hommage aux victimes.

Six personnes ont trouvé la mort samedi dans le crash d’un hélicoptère survenu à Mosop, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Nairobi, selon des sources policières citées par les médias locaux. Les six passagers présents à bord auraient été tués sur le coup. (Source Africa Radio)

Maladie du sommeil : L’autorisation européenne d’un nouveau traitement laisse entrevoir une élimination de la maladie d’ici à 2030

L’acoziborole, un antiparasitaire administré en une seule prise, présente des résultats remarquables contre la trypanosomiase africaine, presque toujours mortelle sans traitement.

Et si la trypanosomiase africaine, plus connue sous le nom de « maladie du sommeil », endémique en Afrique subsaharienne, ne devenait plus qu’un mauvais souvenir ? C’est, à l’horizon 2030, ce que laisse espérer l’avis favorable à l’administration d’acoziborole aux plus de 12 ans publié par l’Agence européenne des médicaments (EMA), vendredi 27 février.

Il s’agit d’un traitement antiparasitaire permettant de traiter la trypanosomiase gambiense, forme la plus commune de la maladie, en une seule prise de trois comprimés. (Source Le Monde Afrique)

Mondial FIBA 2027 : Côte d’Ivoire et Mali en patrons, le Sénégal relancé

La première fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du monde de basketball 2027 s’est achevée ce dimanche. Si la Côte d’Ivoire et le Mali ont survolé les débats avec un sans-faute, le Sénégal a assuré l’essentiel en s’offrant le choc face à la RD Congo. À Alexandrie, l’Egypte a enfin débloqué son compteur.

La hiérarchie a été respectée dans le groupe B. Déjà victorieuse du Sénégal et de la RD Congo, la Côte d’Ivoire a parachevé son œuvre en dominant nettement Madagascar (99-74). Portés par un Jonathan Cissé en feu (19 points, 3 rebonds, 3 passes), les Eléphants ont fait preuve d’une force de frappe offensive impressionnante.

Malgré une belle résistance malgache en première mi-temps, symbolisée par les 20 points de Sitraka Raharimanantoanina, les Ivoiriens ont passé la vitesse supérieure après la pause pour s’assurer la tête du groupe. (Source Sport News Africa)

RDC : Le Festival Amani quitte temporairement Goma

Goma, symbole vivant de la résilience et de la culture dans l’est de la République démocratique du Congo, sera privée cette année de son festival emblématique. Face à l’insécurité persistante dans la région, le Festival Amani est contraint de quitter sa ville d’origine. Pour sa 11e édition, l’événement se tiendra exceptionnellement à Lubumbashi du 10 au 12 avril 2026.

Pour Augustin Mosange, directeur du foyer culturel de Goma, la délocalisation était inévitable. « On est conscient qu'il y a plusieurs contraintes que le festival rencontrerait en venant s’organiser à Goma, notamment les annulations des artistes qui ne peuvent pas se déplacer pour venir dans une zone qui n’est pas sous contrôle de Kinshasa. Donc, nous pensons que c’est parmi les raisons pour lesquelles le festival est délocalisé », explique-t-il. (Source Africanews)