Angola: Un prêt chinois pour financer une raffinerie à Lobito, un projet hautement géopolitique

L'Angola se tourne de nouveau vers la Chine pour financer une grande raffinerie, à Lobito. Un projet énergétique stratégique mais aussi hautement géopolitique, car ce port Atlantique est au coeur d'un corridor logistique que les États-Unis cherchent eux aussi à développer, pour relier l'Afrique centrale aux marchés mondiaux.

Derrière un simple prêt, c'est peut-être une nouvelle manche de la rivalité d'influence entre Pékin et Washington qui se joue. L'Angola renoue avec les financements chinois pour un projet majeur, à savoir la construction d'une raffinerie à Lobito, sur la façade Atlantique. Le montant des négociations s'élève à 4,8 milliards de dollars.

Officiellement, il s'agit d'un investissement stratégique destiné à renforcer la capacité de raffinage nationale et réduire les importations de carburant. Mais le choix du lieu n'est pas anodin. Lobito est l'extrémité maritime d'un corridor ferroviaire et logistique reliant l'Angola à la Zambie et, au-delà, aux régions minières riches en cuivre et cobalt d'Afrique centrale. Une route d'exportation alternative qui est très convoitée, notamment par les États-Unis qui soutiennent, eux aussi, cette infrastructure pour sécuriser l'accès aux minerais critiques africains, essentiels à la transition énergétique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, l'intérêt financier de Pékin dépasse sans doute la seule raffinerie. La Chine consolide sa présence dans un noeud stratégique, entre ressources minières et routes maritimes mondiales. Après plusieurs années de recul des prêts chinois en Afrique, ce retour à Lobito envoie un signal clair : la compétition pour les infrastructures et les ressources du continent reste ouverte et de plus en plus géopolitique.