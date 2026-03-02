Congo-Kinshasa: Des leaders communautaires mobilisent en faveur de la dignité et de la protection des femmes et fille de l'espace kasaï

Réunis du 24 au 27 février à Kananga (Kasaï-Central), des acteurs communautaires ont recommandé au Gouvernement d'appuyer les structures de lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG) dans les territoires et provinces de l'espace Kasaï, en soutenant la mise en œuvre des politiques de masculinité positive.

A l'initiative de l'ONG Femme main dans la main pour le développement Intégral (FMMDI), ils ont exhorté les autorités provinciales du Kasaï-Central à renforcer les actions de lutte contre les VBG et à assurer la promotion des politiques de masculinité positive au niveau provincial.

Les participants ont demandé à l'Assemblée provinciale du Kasaï Central d'allouer une ligne budgétaire spécifique pour la vulgarisation de l'édit, interdisant les coutumes avilissant la femme et la jeune fille.

Après trois jours d'échanges, ces acteurs communautaires invité les partenaires techniques et financiers à fournir un appui suffisant et durable aux structures engagées dans la lutte contre les VBG et dans la promotion de la masculinité positive, afin de garantir la continuité des actions sur le terrain.

Les leaders coutumiers et religieux de l'espace kasaï ont été appelés à s'engager activement dans la déconstruction des normes sociales toxiques, à participer pleinement à la lutte contre les violences basées sur le genre au sein des communautés.

Par ailleurs, ils ont décidé de la mise en place des clubs de discussion communautaires pour pérenniser les initiatives de sensibilisation, de prévention et de transformation sociale.

Cette rencontre de trois jours a constitué un espace stratégique d'échanges, de réflexion et de partage d'expériences entre leaders communautaires, acteurs institutionnels, organisations de la société civile et partenaires techniques.

Un engagement renouvelé pour la dignité et la sécurité des femmes et des filles

La clôture de ce forum marque une étape importante dans la mobilisation des acteurs locaux autour de la lutte contre les VBG et de la promotion de comportements masculins responsables et égalitaires. Cette initiative portée par FMMDI, appuyée par le PNUD et le gouvernement canadien, ouvre la voie à un renforcement durable des efforts communautaires dans l'espace Kasaï.