Tunisie: L'Association tunisienne de la vie sauvage appelle à protéger les animaux en détention

L'association tunisienne de la vie sauvage a dénoncé la multiplication de contenus diffusés sur les réseaux sociaux montrant des macaques berbères détenus en captivité et exhibés à des fins de création de contenu.

Dans un communiqué, l'association a appelé les créateurs de contenu et les influenceurs à assumer leurs responsabilités et à cesser toute promotion, directe ou indirecte, de la détention d'animaux sauvages.

Elle a également exhorté les citoyens à ne pas encourager ces pratiques en partageant ou en interagissant avec ce type de contenus.

Il convient de rappeler que le macaque berbère est une espèce menacée d'extinction, inscrite sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ses effectifs connaissent un déclin inquiétant en raison de la destruction de son habitat naturel, du commerce illégal et de sa capture pour être vendu comme animal de compagnie.

Selon la même source, son commerce est soumis à une réglementation internationale dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.